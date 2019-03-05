Terör örgütünün de destek verdiği Zillet İttifakı'nın Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın Necmettin Erbakan'ın kurduğu TV5 kanalında LGBTİ güzellemesi yapmasına verilen tepkiler giderek artıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na da "Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorsun" sözleriyle tepki gösteren vatandaşlar yaşanan bu skandal karşısında sessiz kalmadı.

BU MU ONUR ANLAYIŞIN KARAMOLLAOĞLU?

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" programında konuşan Karamollaoğlu'nun "Vefatının 8. yılında Erbakan Hocamıza olan ihtiyacı daha derinden hissediyoruz. Nezaketi, siyasi duruşu, ilmi bize çok şey öğretti. Biz onurlu siyaseti Erbakan Hocamızdan öğrendik. Hepimize örnek olacak çok önemli tavır sergiledi." sözleri büyük tepki çekti. LGBTİ güzellemesi yapan ve terör örgütünün desteklediği adayların yanında yer alan Karamollaoğlu'nun bu sözleri sonrası, "Erbakan'dan öğrendiğin onur anlayışın bu mu?" sorusu akıllara geldi.



28 ŞUBAT SÜRECİNDE DE SESSİZ KALMIŞTI

28 Şubat Postmodern Darbesinde de Necmettin Erbakan'a gerekli desteği göstermeyen Temel Karamollaoğlu, o günlerde sergilediği tavırlar nedeniyle de eleştirilmişti.