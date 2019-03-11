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Kalleş tuzak

’li teröristler, ’ta bombalı tuzakla bomba uzmanı polisi ve iki arkadaşını katletti...

Kalleş tuzak

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile Afrin'den sökülüp atılan 'li teröristler, 'ta bombalı eylemler yapmaya başladı. Türkmen bomba uzmanı Abdülkadir Veyso (25) ve ekibi, bu teröristlerin bombalı tuzaklarını boşa çıkardı. Ama kalleşler, önceki gece, Cerablus Hükümet Konağı'nın yakınlarına üzerinde iki bombalı düzenek bulunan bir motosiklet bıraktı. Veyso ve iki arkadaşı, bombalardan birini imha etti. Ancak ikinci düzeneği devre dışı bırakırken, büyük bir patlama yaşandı. Uzaktan kumandalı olan bu bombanın patlamasıyla, Veyso ve arkadaşları hayatını kaybetti.



ÖLMEDEN 5 SANİYE ÖNCE
'nun, patlamadan saniyelerce önce çevrede toplanan halka ve diğer görevlilere, "Bu bomba çok tehlikeli. Hemen uzaklaşın" dediği anlatıldı.

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