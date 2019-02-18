Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Ebru C. şiddetli geçimsizlik yüzünden 20 yıl önce boşandığı eşi Yavuz P. ile 3 yıl önce yeniden birlikte yaşamaya başladı. Çift, tekrar tartışmaya başladı. Kadın, bir daha barışmak istemediğini söyleyerek annesinin evine gitti. Yavuz P. evi ateşe verdi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. Alevler söndürüldü. Ebru C. yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kadın "Eski kocam eve yakmıştı. Konuşmak istemiyorum "dedi. Anne Nazife C. ise "Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı"diye konuştu.
- Güncel
- 18.02.2019
- Gazete
İstanbul’da eşi tarafından terk edilen koca, evi ateşe verdi
İstanbul’da eşi tarafından terk edilen koca, evi ateşe verdi. Kadın ve annesi sinir krizi geçirdi...
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