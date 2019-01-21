Tekirdağ'da yaşayan Süreyya Ülkü Güler'in kızı İnci, Down sendromlu dünyaya geldi. Kızını büyütürken yaşadıklarını "Cennetin Bir'İnci Günü" isimli kitapta toplayan Güler, şimdi de 3 yaşındaki İnci'nin oyuncak bebeğini yaptı. Down sendromuna farkındalık oluşturmak için bu bebeği yaptığını söyleyen anne, "Ülkemizde down sendromlulara benzeyen bir oyuncak yoktu. Biz de İnci bebeği tasarladık" dedi.
- Güncel
- 21.01.2019
- Gazete
İnci bebek
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