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İnci bebek
Tekirdağ'da yaşayan Süreyya Ülkü Güler'in kızı İnci, Down sendromlu dünyaya geldi. Kızını büyütürken yaşadıklarını "Cennetin Bir' Günü" isimli kitapta toplayan Güler, şimdi de 3 yaşındaki İnci'nin oyuncak bebeğini yaptı. Down sendromuna farkındalık oluşturmak için bu bebeği yaptığını söyleyen anne, "Ülkemizde down sendromlulara benzeyen bir oyuncak yoktu. Biz de İnci bebeği tasarladık" dedi.

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