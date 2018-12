Konferans için Kolombiya'nın Medellin kentine giden Prof. Dr. Ramazan Gençay'dan 6 Aralık'tan beri haber alınamıyordu. Gençay'ın izini süren Medellin polisi, profesörün en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa kulübünün güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etmiş ve beraberinde gözüken zanlıları aramaya başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay'ın eşi Carole, sosyal medya hesabından eşinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.





ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Medellin Emniyet Müdürü Andres Tobon, gelen bir ihbar ile Gencay'ın cesedine ulaştıklarını duyurdu. Ancak Tobon, DNA testinin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekerek Gencay'ın ölümünün resmileşmediğinin altını çizdi. Müdür Tobon, Gencay'ın bir grup kadın tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü, ancak incelemenin henüz sona ermediğini kaydetti.

PROF. DR. RAMAZAN GENÇAY KİMDİR?

Ramazan Gençay Kanada Simon Frazer Üniversitesi ekonomi profesörüdür. Türk ekonomist ve yazar Ramazan Gençay'ın hem Kolombiya hem de Türk vatandaşlığı bulunuyor.

Kitaplar: An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics.