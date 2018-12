TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özel bir otelde düzenlenen Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar 2017 Ödül Töreni'ne katıldı. Gecede TBMM Başkanı Yıldırım, 'Yılın Devlet Adamı' ödülüne layık görüldü. Törende ödül almaya hak kazanan isimler ödülünü Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Büyük hayaller küçük adımlarla başlar. Hiçbir zaman buda nereden çıktı demeyelim. Mutlaka azmedersek başarırız. Nerede azim varsa orada çözüm vardır. Ben 81 milyon vatan evladının bir tanesiyim. Erzincan 'ın Kayı köyünden çiftçi Topal Dursun'un oğluyum. Oralardan İstanbul'a geldik. Okuduk mühendis olduk, mesleği yaptık. Allah nasip etti siyasete girdik. Siyasette de gerek 10 yıldan fazla ulaştırma bakanı olarak, 2 yıl belki de Türkiye'nin 50 yılına mal olacak bir başbakanlık dönemi geçirdik. Şimdi de yeni sisteme meclis başkanı olarak görev yapıyoruz. Burada kendimi methetmek değil. Ülkemiz en güzel demokrasi örneğin ortaya koyuyor. Konumumuz ne olursa olsun, fırsatlar herkes için vardır. Çalışıp çabalarsak, Allah nasip ettiyse her konuma her gencimiz ve vatandaşımız gelebilir. Demokrasinin güzelliği bizim memleketimizin ortaya koyduğu çok güzel bir sonuç. Bugün burada sanat, siyaset, iş dünyası, medya diplomasi gibi birçok alanda takdire değer çalışmalara imza atan kardeşlerimiz var. Türkiye dünyanın sayılı itibarlı devletlerinden biridir. İtibarımızın hangi düzeyde olduğunu anlamak için içeride değil, Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım. Türkiye'nin dünya için ne anlama geldiğini dışarıdan baktığımız zaman açık ve seçik şekilde görülüyor. Bölgemizle ilgili karar alınırken, Avrupa ile ilgili karar verilirken, Ortadoğu ile ilgili mesele konuşurken Türkiye'ye soralım diyorlar. Bu önceleri bu yoktu. Önceleri Türkiye büyükler konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, lafları yuvarlayan, suya sabuna karışmayan bir ülkeydi. Ama bugün bölgede ben varım, bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var. Bu hepimizin başarısıdır, bu iş adamlarının, siyasetin, bu 15 yıldır siyasi iradeye destek veren ülkede güveni istikrarı kalıcı hale getiren 81 milyon vatandaşımızın başarısıdır. Onların duası ve desteğidir. Bütün milletimize bu vesileyle şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Türkiye büyük bir ülke, güçlü ekonomisi var. Dinamik iş alemi var, özel sektörü var, bizi benzer ülkelerden ayıran da budur. Biz geçmişte olduğu gibi bugünde yaşadığımız sıkıntıları aşacak imkan ve kabiliyete sahibiz. Onun için hiç kimse moralini bozmasın. Önümüzde kış var, kışın sonu yazdır. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye'nin bugün ekonomisiyle ilgili bir takım kafalarda soru işaretleri var. Ben şu kadarını söyleyeceğim. Bir ülke düşünün varlıkları var, borç ları var. Nasıl ölçersiniz ekonominizi, varlıklarınız yükümlülüklerinizi karşılamıyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Ama Türkiye'nin varlıkları yükümlülüklerini kat kat karşılayacak düzeydedir. Sorun vade uyuşmazlığıdır. Vade uyuşmazlığının çözümü imkansız değil, mümkündür. Olay bundan ibarettir. Olayı başka türlü zora sokma moral bozmanın anlamı yoktur. Bu sıkıntıların tedbirini almakta ülkeyi yönetenlere düşüyor bunun de gereği yapılıyor. Türkiye'nin yükümlülükleri varlıklarının altındadır. Türkiye'nin özel sektörü ve devlet borcu milli gelir in yüzde 54'tür. Avrupa'da bu çok yüksektir. Sadece devlet borcu bile Türkiye'den kat kat fazla olanlara ülkemizi kıyasladığımızda durumumuzun o kadarda zor olmadığına karar verebiliriz. Türkiye 2002 yılından beri gelişiyor, milli gelirin nereden nereye geldiğini, toplam ticaretin, firmalarımızın nereden nereye geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz" diye konuştu.