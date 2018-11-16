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Washington 'Portakal'ı

Modern üçlüsü, şimdi de Şehir Hastaneleri'ni ameliyat masasına yatırdı! Büyük yatırımı karaladı.

Washington 'Portakal'ı
'li FOX, yine kaosa Fox'landı. FETÖ'cü müdürüne para gönderen kanal, dünyanın gıptayla baktığı şehir hastanelerini hedef aldı.
İftiralar Doğan Şentürk yönetiminde hazırlandı. Sabah İsmail Küçükkaya yalanları sıraladı. Akşam da Fatih Portakal sahneye çıktı.



, Haziran'da sözde ayağı kırık bir şahsı 'ne yolladı. "O kadar büyük ki vatandaş doktor bulamıyor" yalanını haber yaptı!

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