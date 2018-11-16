ABD'li FOX, yine kaosa Fox'landı. FETÖ'cü müdürüne para gönderen kanal, dünyanın gıptayla baktığı şehir hastanelerini hedef aldı.
İftiralar Doğan Şentürk yönetiminde hazırlandı. Sabah İsmail Küçükkaya yalanları sıraladı. Akşam da Fatih Portakal sahneye çıktı.
Fatih Portakal, Haziran'da sözde ayağı kırık bir şahsı Mersin Şehir Hastanesi'ne yolladı. "O kadar büyük ki vatandaş doktor bulamıyor" yalanını haber yaptı!
İftiralar Doğan Şentürk yönetiminde hazırlandı. Sabah İsmail Küçükkaya yalanları sıraladı. Akşam da Fatih Portakal sahneye çıktı.
Fatih Portakal, Haziran'da sözde ayağı kırık bir şahsı Mersin Şehir Hastanesi'ne yolladı. "O kadar büyük ki vatandaş doktor bulamıyor" yalanını haber yaptı!
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