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  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:37
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Modern FOX üçlüsü

FOX’un üç elemanı, Amerikan kanalının hizmetine girdi. Algı operasyonuna yeltendi. Maskelerini indirdi.

Modern FOX üçlüsü
, hapisteki 'cü Haber Müdürü Ercan Gün'e para yağdırdı. "Ziyaretine gidin" diyerek muhabirlere de baskı uyguladı. Skandalı, ortaya çıkardı.
Yalancı kanalın yöneticisi Doğan Şentürk ile sunucular ve , tek kelime dahi konuşamadı. Dertlerinin, milletin kafasını karıştırmak olduğu anlaşıldı.



FOX'un yalan üretim merkezini yöneten, haber adı altında ekrandan iftira yağdıran Fatih Portakal.



ABD'li FOX Entertainment'in 'deki uzantısı FOX TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk.




Sabah saatlerindeki programında algı operasyonunu ekrana taşıyan İsmail Küçükkaya.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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