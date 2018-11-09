Modern FOX üçlüsü

FOX TV, hapisteki FETÖ'cü Haber Müdürü Ercan Gün'e para yağdırdı. "Ziyaretine gidin" diyerek muhabirlere de baskı uyguladı. Skandalı, TAKVİM ortaya çıkardı.
Yalancı kanalın yöneticisi Doğan Şentürk ile sunucular Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, tek kelime dahi konuşamadı. Dertlerinin, milletin kafasını karıştırmak olduğu anlaşıldı.
FOX'un yalan üretim merkezini yöneten, haber adı altında ekrandan iftira yağdıran Fatih Portakal.
ABD'li FOX Entertainment'in Türkiye'deki uzantısı FOX TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk.
Sabah saatlerindeki programında algı operasyonunu ekrana taşıyan İsmail Küçükkaya.
Yalancı kanalın yöneticisi Doğan Şentürk ile sunucular Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, tek kelime dahi konuşamadı. Dertlerinin, milletin kafasını karıştırmak olduğu anlaşıldı.
FOX'un yalan üretim merkezini yöneten, haber adı altında ekrandan iftira yağdıran Fatih Portakal.
ABD'li FOX Entertainment'in Türkiye'deki uzantısı FOX TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk.
Sabah saatlerindeki programında algı operasyonunu ekrana taşıyan İsmail Küçükkaya.
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