Bugünkü
Takvim

Amerikan kanalı , ile işbirliğini itiraf etti

TV kendini en güvenilir haber kanalı gösterdi. Yalancının maskesini yine TAKVİM indirdi.

En gülenilir kanal FOX
'den tutuklu Haber Müdürü Ercan Gün'e para yağdıran Amerikan kanalı, bu skandalı açıklayamadı. Uydurma bir araştırmayla kendini "En güvenilir kanal" ilan etmeye kalktı.
TAKVİM bu yalanı da yutmadı. Oxford Üniversitesi adına sözde raporu hazırlayan kişinin FETÖ'cü Servet Yanatma olduğu anlaşıldı. ile FETÖ'nün aynı dili kullandığı kanıtlandı.




ABD'li FOX'un Türkıye uzantısı olan kanalının Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk




Yalan haber üretiminin başındaki , akşamları sahneye çıkıyor.



, sabahları algı operasyonunu başlatıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAmerikan kanalı FOX, FETÖ ile işbirliğini itiraf etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar