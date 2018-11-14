FETÖ'den tutuklu Haber Müdürü Ercan Gün'e para yağdıran Amerikan kanalı, bu skandalı açıklayamadı. Uydurma bir araştırmayla kendini "En güvenilir kanal" ilan etmeye kalktı.
TAKVİM bu yalanı da yutmadı. Oxford Üniversitesi adına sözde raporu hazırlayan kişinin FETÖ'cü Servet Yanatma olduğu anlaşıldı. FOX ile FETÖ'nün aynı dili kullandığı kanıtlandı.
ABD'li FOX'un Türkıye uzantısı olan kanalının Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
Yalan haber üretiminin başındaki Fatih Portakal, akşamları sahneye çıkıyor.
İsmail Küçükkaya, sabahları algı operasyonunu başlatıyor.
TAKVİM bu yalanı da yutmadı. Oxford Üniversitesi adına sözde raporu hazırlayan kişinin FETÖ'cü Servet Yanatma olduğu anlaşıldı. FOX ile FETÖ'nün aynı dili kullandığı kanıtlandı.
ABD'li FOX'un Türkıye uzantısı olan kanalının Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
Yalan haber üretiminin başındaki Fatih Portakal, akşamları sahneye çıkıyor.
İsmail Küçükkaya, sabahları algı operasyonunu başlatıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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