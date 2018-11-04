Yine CHP yine skandal

İstanbul'daki Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri 10 ay önce yıkıldı. Yıkım sırasında kafasına demir çarpan Belediye işçisi Mustafa Yılmaz, öldü. Olaya ilişkin davada, bilirkişi CHP'li belediyeyi suçlu buldu. Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olay yerine gitmiş, tesis işletmecileri ile tartışma ve kavga etmişti.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
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