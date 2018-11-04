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  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 23:04
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Yine yine skandal

Yine CHP yine skandal
İstanbul'daki Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri 10 ay önce yıkıldı. Yıkım sırasında kafasına demir çarpan Belediye işçisi , öldü. Olaya ilişkin davada, bilirkişi 'li belediyeyi suçlu buldu. Belediye Başkanı , olay yerine gitmiş, tesis işletmecileri ile tartışma ve kavga etmişti.


ERHAN ÖZTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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