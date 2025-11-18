Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı olayı, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündemdeki yerini koruyor. Anne ve oğlunun sır dolu ölümüyle ilgili konuşan Bayram Helvacı, “Eşimle çocuğumun yerini biliyorsun, neden kimseye söylemedin?” diyerek Mustafa Uslu’yu suçladı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evinden ayrıldı. Anne ve çocuğundan bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarla birlikte AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Osman Helvacı'nın cansız bedenine dere yatağında, Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ise oğlunun bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre yukarısında ulaşıldı.
"KOLLUK KUVVETLERİNE HABER VERSEYDİN"
Huriye Helvacı ve oğlu kaybolmadan önceki son gün Mustafa Uslu ile görüşmek için yola çıkmışlardı. Huriye Helvacı ve oğlunun kendisiyle buluşmaya geldiğini ve tahmini olarak nerelerde olduğunu bilen tek kişi olan Mustafa Uslu'nun neden bunu kimseyle paylaşmadığını ve haber vermediğini sorgulayan Bayram Helvacı "Madem benim eşim ve çocuğumun nerede olduğunu biliyorsun kolluk kuvvetlerine haber verseydin. İlk gün söyleseydi nerede olduklarını belki de şu an hayatta olacaklardı." şeklinde konuştu.
Mustafa Uslu, Bayram Helvacı'nın bu cümlelerine "İlk gün aklıma gelmedi, kaybolacaklarını düşünemedim. Geri döndüklerini düşündüm." şeklinde cevap verdi.
"O GÜN NE OLDUYSA CENAZELERİNİ BULDUK"
Bayram Helvacı "Büyük ihtimal telefonda tartışıyorlar. O gün ne olduysa maalesef cenazelerini bulduk. Eşim ve çocuğumun ölümünün sırlarla örtülmesini istemiyorum, gerçekler gün yüzüne çıksın." diyerek Mustafa Uslu'yu eşinin ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttu.
Yıldıray Bey'in "Pazar 14:52'de Kocaçam'ın çıkışında Mustafa Uslu'yu gördüm." sözlerini ifade etmesinin üzerine Huriye ve Osman Helvacı ile Mustafa Uslu aynı saatlerde yakın konumlarda olduğu ortaya çıktı.