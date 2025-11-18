Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 13:00

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evinden ayrıldı. Anne ve çocuğundan bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarla birlikte AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Osman Helvacı'nın cansız bedenine dere yatağında, Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ise oğlunun bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre yukarısında ulaşıldı.

Kaynak: Atv

"KOLLUK KUVVETLERİNE HABER VERSEYDİN"

Huriye Helvacı ve oğlu kaybolmadan önceki son gün Mustafa Uslu ile görüşmek için yola çıkmışlardı. Huriye Helvacı ve oğlunun kendisiyle buluşmaya geldiğini ve tahmini olarak nerelerde olduğunu bilen tek kişi olan Mustafa Uslu'nun neden bunu kimseyle paylaşmadığını ve haber vermediğini sorgulayan Bayram Helvacı "Madem benim eşim ve çocuğumun nerede olduğunu biliyorsun kolluk kuvvetlerine haber verseydin. İlk gün söyleseydi nerede olduklarını belki de şu an hayatta olacaklardı." şeklinde konuştu.

Mustafa Uslu, Bayram Helvacı'nın bu cümlelerine "İlk gün aklıma gelmedi, kaybolacaklarını düşünemedim. Geri döndüklerini düşündüm." şeklinde cevap verdi.