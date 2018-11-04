Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım

Dünyaca ünlü şef Emine Gülşen Sarıcan, en farklı iş deneyimini TAKVİM'e anlattı. Üç hafta boyunca Saint Jean Cap Ferrat'ta adlarını bile bilmediği bir aileye şeflik yapan Sarıcan, görevini tamamladıktan sonra ailenin Rotschildler olduğunu anladı. Ünlü şef bu deneyimini TAKVİM için anlattı:
2016 yılında gizemli bir telefonla esrarengiz bir aileye yemek yapmam için çağrıldım. Kim olduklarını söylemediler. Ön görüşme için Fransa'daki Saint Jean Cap Ferrat'a çağırdılar. Havalimanında Rolls Royce ile aldılar ve malikaneye götürdüler. Malikanede çok sayıda Rolls Royce, Ferrari, Bugatti, Masserati, Bentley araçlar vardı.
Evin patronunu iki saat bekledim. Her yerde korumalar vardı. Korumalar patronun Türkçe bildiğini söyledi. Fakat benimle Türkçe konuşmadı. 20 gün kalmam istendi. Yanımda kıyafet bile olmadığını söyleyince yüklü bir para verdiler. "İstediğini al" dediler.
Patron yemekte mantı istedi. İsim hiç kullanmadılar. Patronun kim olduğunu bilmiyordum. Bir keresinde de benden katık yapmamı istedi.
20 gün ben de onlar gibi dünyaya kapalı, sadece alışveriş için 2 saatliğine belki çıkabildiğim bir hayat yaşadım. Bu yüzden ayrılmak istediğimi belirttim. Dönüş uçağına giderken taktıkları aslanlı yüzüğü ve malikaneyi araştırınca şeflik için gittiğim ailenin Rotschildler olduğunu anladım.
RUSYA İLE TÜRKİYE İYİ OLUR
Bazen benimle Türkiye ile ilgili durumları konuşuyorlardı. Orada bulunduğum dönemde Rusya'ya ait savaş uçağının düşürülmesi durumu yaşandı. Bana krizin uzamayacağını, Türkiye ile Rusya'nın anlaşacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağını söylediler. Dedikleri çıktı.
RİHANNA BİLE GELDİ
Teknedeyken aniden misafirler gelirdi. Aralarında çok şöhretli dünyaca ünlü şarkıcılar modeller de bulunuyordu. Rihanna, Jennifer Lopez ve Victoria's Secret mankenleri gelirdi. Çok önemli milyarder iş adamları da... Yata özel misafirler geldiğinde bütün kameralar koli bandıyla kapatılırdı.
ASLANLI YÜZÜKLERİ VARDI
Bir gün patronun babası geldi. Onun parmağında çok gösterişli aslan amblemli bir yüzük vardı. Benimle aksanlı bir şekilde Türkçe konuştu. "Gözel kızım bana soğan çorbası yap. Ama Fransız usulü değil Türk usulü yap çorbayı" dedi. Çiğ köfte sevmediğini söyledi.
ADI: Planet Nine
UZUNLUK: 73 metre
MİSAFİRLER: 8 kamarada 16 kişi
MÜRETTEBAT: 26
SAHİBİ: Nathaniel Rothschild
DEĞERİ: 100 milyon dolar
2016 yılında gizemli bir telefonla esrarengiz bir aileye yemek yapmam için çağrıldım. Kim olduklarını söylemediler. Ön görüşme için Fransa'daki Saint Jean Cap Ferrat'a çağırdılar. Havalimanında Rolls Royce ile aldılar ve malikaneye götürdüler. Malikanede çok sayıda Rolls Royce, Ferrari, Bugatti, Masserati, Bentley araçlar vardı.
Evin patronunu iki saat bekledim. Her yerde korumalar vardı. Korumalar patronun Türkçe bildiğini söyledi. Fakat benimle Türkçe konuşmadı. 20 gün kalmam istendi. Yanımda kıyafet bile olmadığını söyleyince yüklü bir para verdiler. "İstediğini al" dediler.
Patron yemekte mantı istedi. İsim hiç kullanmadılar. Patronun kim olduğunu bilmiyordum. Bir keresinde de benden katık yapmamı istedi.
20 gün ben de onlar gibi dünyaya kapalı, sadece alışveriş için 2 saatliğine belki çıkabildiğim bir hayat yaşadım. Bu yüzden ayrılmak istediğimi belirttim. Dönüş uçağına giderken taktıkları aslanlı yüzüğü ve malikaneyi araştırınca şeflik için gittiğim ailenin Rotschildler olduğunu anladım.
RUSYA İLE TÜRKİYE İYİ OLUR
Bazen benimle Türkiye ile ilgili durumları konuşuyorlardı. Orada bulunduğum dönemde Rusya'ya ait savaş uçağının düşürülmesi durumu yaşandı. Bana krizin uzamayacağını, Türkiye ile Rusya'nın anlaşacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağını söylediler. Dedikleri çıktı.
RİHANNA BİLE GELDİ
Teknedeyken aniden misafirler gelirdi. Aralarında çok şöhretli dünyaca ünlü şarkıcılar modeller de bulunuyordu. Rihanna, Jennifer Lopez ve Victoria's Secret mankenleri gelirdi. Çok önemli milyarder iş adamları da... Yata özel misafirler geldiğinde bütün kameralar koli bandıyla kapatılırdı.
ASLANLI YÜZÜKLERİ VARDI
Bir gün patronun babası geldi. Onun parmağında çok gösterişli aslan amblemli bir yüzük vardı. Benimle aksanlı bir şekilde Türkçe konuştu. "Gözel kızım bana soğan çorbası yap. Ama Fransız usulü değil Türk usulü yap çorbayı" dedi. Çiğ köfte sevmediğini söyledi.
ADI: Planet Nine
UZUNLUK: 73 metre
MİSAFİRLER: 8 kamarada 16 kişi
MÜRETTEBAT: 26
SAHİBİ: Nathaniel Rothschild
DEĞERİ: 100 milyon dolar
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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