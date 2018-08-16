Dul 'kedi'n rüşveti

Adnan Oktar ve suç örgütüne geçtiğimiz ay operasyon yapıldı. Oktar ile "Kediciklerim" dediği kadınlar tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, cinsel saldırı ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan yakalanarak tutuklanan Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu da ortaya çıktı. Oktar'ın 1 milyon 50 bin Euro vererek 33. dereceden mason olduğu anlaşıldı.



İşte TAKVİM bu soruşturmayla ilgili yeni bir bilgiye ulaştı. Buna göre Oktar, İtalyan Mason Locası'nın kapısını çaldı. Loca ise Oktar'dan masonların yardım sandığı olarak da bilinen Dul Kadın Kesesi'ne yardım yapması gerektiğini açıkladı. Oktar da Dul Kadın Kesesi'ne belirli aralıklarla yardım yaptı. Bilindiği gibi 2013 yılında, Adnan Oktar'ın A9 TV isimli televizyon kanalında yapılan programına İtalyan Mason Locası lideri olarak tanıtılan Gian Franco Pilloni katılmıştı.







Pilloni, masonlukta 33. derece diploması olarak adlandırılan bir belgeyi Oktar'a övgü dolu sözler ile takdim etmişti. Bu anlar ekranlara yansımıştı. Peki Dul Kadın Kesesi olarak tanımlanan yapılanmanın arkasında ne vardı. Buraya aktarılan paraların genç yaşta hayatını kaybetmiş üyelerin eş ve çocukları için kullanıldığı vurgulandı. Genelde ayda bir yapılan toplantıların sonunda üyelerden biri boş bir torbayı diğer üyelerin önünden geçirir, herkes de "gönlünden kopan bir parayı" miktarını belli etmeden torbaya atardı.









MEVLÜT YÜKSEL