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Vakit

’un ikinci yıl dönümünde buluşma noktası yine oldu. Başkan Erdoğan tüm yurttaki yürüyüşlere katılma çağrısında bulundu

Vakit 15 Temmuz
Cumhurbaşkanlığı 'nde, 'ın yer alacağı bugün yapılacak yürüyüşe vatandaşların da katılması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Demokrasi ve kapsamında bugün 'da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de milletçe İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz" denildi. Paylaşımda 'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.
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