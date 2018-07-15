Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alacağı bugün yapılacak yürüyüşe vatandaşların da katılması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de milletçe İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz" denildi. Paylaşımda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.
Vakit 15 Temmuz
15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde buluşma noktası yine Şehitler Köprüsü oldu. Başkan Erdoğan tüm yurttaki yürüyüşlere katılma çağrısında bulundu
Etiketler: 15 Temmuz , Milli Birlik Günü , şehitler köprüsü , Recep Tayyip Erdoğan , FETÖ , İstanbul , Cumhurbaşkanı
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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