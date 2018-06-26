Kaos lobisi şokta

Dünya basını, işi gücü bıraktı, Türkiye'deki seçime odaklandı. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dünya medyası, "kaos lobisinin" hizmetkarı olduğunu kanıtladı. Ancak Türk milleti, "kaos lobisine" tokadı yapıştırdı. Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Erdoğan'ın seçim başarısı, kaos lobisinin tadını kaçırdı. Sandık zaferi, dış basında hazımsızlığa yol açtı. İsrail'in önde gelen gazetesi "Haaretz", Türk halkının demokratik kararına saygı duymadı. "Erdoğan'ın kazanması Türkiye'de otokrasiye yol açtı" yalanına sarıldı. Seçimden önce "Erdoğan, dünya için tehdit" diyerek provokasyon yapan İngiliz Guardian gazetesi de seçimin ardından hüsrana uğradı.
15 YILDIR İKTİDAR
"Erdoğan zafer ilan etti ama muhalefet henüz kabullenmedi" yorumunu yaptı. Alman Spiegel Online ise "Erdoğan ebedi galip. Kazanan yine Erdoğan" diyerek gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Fransız Le Monde, "Erdoğan, 15 yıl aralıksız süren iktidardan sonra yeniden seçildi" ifadelerini kullandı.
15 YILDIR İKTİDAR
"Erdoğan zafer ilan etti ama muhalefet henüz kabullenmedi" yorumunu yaptı. Alman Spiegel Online ise "Erdoğan ebedi galip. Kazanan yine Erdoğan" diyerek gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Fransız Le Monde, "Erdoğan, 15 yıl aralıksız süren iktidardan sonra yeniden seçildi" ifadelerini kullandı.
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