Uçan muhalefet

Seçim günü sosyal medyadan yapılan ilginç paylaşımlar dikkat çekti. 2 gazetecinin "uçan mühür" paylaşımı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kurucuları arasında yer aldığı İyi Parti'den seçim öncesi istifa eden gazeteci Ruhat Mengi, twitter'dan "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1-2 dk kabinde oyalanmış sonra bakmış ki bastığı mühür uçup gitmiş. Uçucu mühür göndermişler CHP'nin kesin kazanacağı yerlere" dedi. Mengi'nin paylaşımına Kadri Gürsel de dahil olunca, "uçan mühür" sosyal medyada espri konusu haline geldi. Mengi'nin provokasyonunu devam ettiren Gürsel'e CHP'nin müşahidi olduğunu belirten Ramazan Başan cevap verdi. Başan, "Kadri Bey, sabah kaşeledik, uçan yok" dedi. Uçan mühür provokasyonuyla ilgili sosyal medyada esprilerin ardı arkası kesilmedi. Esprilerden bazıları şöyleydi:
Konyalı bilim adamları Muharrem İnce'ye verilen mühür mürekkeplerinin nano teknoloji ile geliştirilen bir yöntemle zarfın içinde hareket ederek Erdoğan'a doğru hareket ettiğini fark etmiş!
Uçan mühür ne ki, İnce sayesinde uçan seçmen bile gördük!
İHA'yı yaptığımıza inanmıyorlar ama nano teknolojiyle uçan mühür yaptığımızı iddia ediyorlar.
Az önce mührün yürüyerek yer değiştirdiğini gördüm.
NASA gökte bir cisim tespit etti. Sonrasında bunun uçan mühür olduğunu bildirdi.
Konyalı bilim adamları Muharrem İnce'ye verilen mühür mürekkeplerinin nano teknoloji ile geliştirilen bir yöntemle zarfın içinde hareket ederek Erdoğan'a doğru hareket ettiğini fark etmiş!
Uçan mühür ne ki, İnce sayesinde uçan seçmen bile gördük!
İHA'yı yaptığımıza inanmıyorlar ama nano teknolojiyle uçan mühür yaptığımızı iddia ediyorlar.
Az önce mührün yürüyerek yer değiştirdiğini gördüm.
NASA gökte bir cisim tespit etti. Sonrasında bunun uçan mühür olduğunu bildirdi.
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