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  1. Seyyar sandık

Uçan muhalefet

kurucuları arasında yer alan , sandıklarda uçan mühür kullanıldığını iddia etti. Komik provokasyon, alay konusu haline geldi: ’nin insansız hava aracı yaptığına inanmazlar, ama uçan mühür yapıldığına inanıyorlar!

Uçan muhalefet
Seçim günü dan yapılan ilginç paylaşımlar dikkat çekti. 2 gazetecinin "uçan mühür" paylaşımı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kurucuları arasında yer aldığı 'den öncesi istifa eden gazeteci Ruhat Mengi, twitter'dan "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1-2 dk kabinde oyalanmış sonra bakmış ki bastığı mühür uçup gitmiş. Uçucu mühür göndermişler 'nin kesin kazanacağı yerlere" dedi. Mengi'nin paylaşımına Kadri Gürsel de dahil olunca, "uçan mühür" sosyal medyada espri konusu haline geldi. Mengi'nin provokasyonunu devam ettiren Gürsel'e CHP'nin müşahidi olduğunu belirten Ramazan Başan cevap verdi. Başan, "Kadri Bey, sabah kaşeledik, uçan yok" dedi. Uçan mühür provokasyonuyla ilgili sosyal medyada esprilerin ardı arkası kesilmedi. Esprilerden bazıları şöyleydi:
Konyalı bilim adamları 'ye verilen mühür mürekkeplerinin nano teknoloji ile geliştirilen bir yöntemle zarfın içinde hareket ederek Erdoğan'a doğru hareket ettiğini fark etmiş!

Uçan mühür ne ki, İnce sayesinde uçan seçmen bile gördük!
'yı yaptığımıza inanmıyorlar ama nano teknolojiyle uçan mühür yaptığımızı iddia ediyorlar.
Az önce mührün yürüyerek yer değiştirdiğini gördüm.
gökte bir cisim tespit etti. Sonrasında bunun uçan mühür olduğunu bildirdi.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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