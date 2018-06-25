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başında yakalandılar

Sandık başında yakalandılar
FETÖ'cü Hatice K. ve ailesi dün İstanbul Pendik Mahir İz İlkokulu'na gitti. Okuma yazma bilmediğini söyleyen Hatice K., eşinin ve oğlunun kendisine yardım etmesini istedi. Kabul etmeyince olay çıkartıp kendinden geçti. Ekiplerin yaptığı GBT incelemesinde kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile 'den aradığı belirlendi. Hepsi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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