FETÖ'cü Hatice K. ve ailesi dün İstanbul Pendik Mahir İz İlkokulu'na gitti. Okuma yazma bilmediğini söyleyen Hatice K., eşinin ve oğlunun kendisine yardım etmesini istedi. Kabul etmeyince olay çıkartıp kendinden geçti. Ekiplerin yaptığı GBT incelemesinde kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile FETÖ'den aradığı belirlendi. Hepsi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Sandık başında yakalandılar
Etiketler: FETÖ , sandık , Provokasyon , 24 Haziran
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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