Oyuna gelmeyin oya gelin

Almanya'da esnaf Yusuf Ünsal, dükkanını kapattı. Arabasına atlayıp tek kişilik kampanya açtı. Çevresindeki gurbetçileri oy vermeleri için konsolosluğa taşıdı. Amacını da şöyle açıkladı:
Mesele Erdoğan değil, mesele tek gerçek vatanımız olan Türkiye. Teminatı da Erdoğan. Avrupalı Türkler olarak oyuna gelmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz. Bir oy bile kaybedemeyiz.
Yusuf Ünsal, PKK'lı hainlere tepki gösterdiği için Stuttgart'ta işte böyle gözaltına alınmış, Alman polisinin işkencesine maruz kalmıştı.
Çevresindeki Türkler'in listesini çıkaran Yusuf Ünsal, arabasıyla günde 45 sefer yapıyor. 180 kişinin oy vermesini sağlıyor. 20 yaşındaki kızı ve 12 yaşındaki oğlu ile 8 aylık hamile eşi de onu yalnız bırakmıyor.
Mesele Erdoğan değil, mesele tek gerçek vatanımız olan Türkiye. Teminatı da Erdoğan. Avrupalı Türkler olarak oyuna gelmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz. Bir oy bile kaybedemeyiz.
Yusuf Ünsal, PKK'lı hainlere tepki gösterdiği için Stuttgart'ta işte böyle gözaltına alınmış, Alman polisinin işkencesine maruz kalmıştı.
Çevresindeki Türkler'in listesini çıkaran Yusuf Ünsal, arabasıyla günde 45 sefer yapıyor. 180 kişinin oy vermesini sağlıyor. 20 yaşındaki kızı ve 12 yaşındaki oğlu ile 8 aylık hamile eşi de onu yalnız bırakmıyor.
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