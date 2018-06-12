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Eski eşi tehdit etti

’ın eski teknik direktörü , eski eşini polise şikayet etti.

Eski eşi tehdit etti
Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı 'in boşandığı eşiyle başı dertte. Virginie Neuray ile evlilik yapmaya hazırlanan Gerets, Gilbert Bodart'tan tehdit aldığını belirterek polise başvurdu: "Bir gün arabamdayken aniden içeriye girdi. Bana terlikle saldırdı. "Yakında görüşeceğiz ve sizi öldüreceğim' dedi. Şikayet etmekten başka bir çarem kalmadı artık" ifadelerini kullandı. Bodart hakkında soruşturma başlatıldı.
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