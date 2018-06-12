Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Eric Gerets'in boşandığı eşiyle başı dertte. Virginie Neuray ile evlilik yapmaya hazırlanan Gerets, Gilbert Bodart'tan tehdit aldığını belirterek polise başvurdu: "Bir gün arabamdayken aniden içeriye girdi. Bana terlikle saldırdı. "Yakında görüşeceğiz ve sizi öldüreceğim' dedi. Şikayet etmekten başka bir çarem kalmadı artık" ifadelerini kullandı. Bodart hakkında soruşturma başlatıldı.
Eski eşi tehdit etti
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Eric Gerets, eski eşini polise şikayet etti.
Etiketler: Galatasaray , Eric Gerets
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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