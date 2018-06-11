Millet sandığa gömecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli mitinginde vatandaşlara hitap etti. Muhalefete yüklenen Erdoğan şunları söyledi:
NE YÜZLE ÇIKIYORSUN: Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem, ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor.
İSTİFA EDECEK MİSİN?: Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta 'One minute' dedik. BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler.
OKEY OYNANMAYACAK: Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahve de olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar.
PARTİSİ ONU BAŞINDAN ATTI: Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Muharrem de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası!
SIKIYSA ŞİMDİ GERİ ÇEVİRSİN
İstanbul Valiliği'nin iftarına katılan Erdoğan, sağlık sistemine değindi: Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Geri çeviremez. Artık böyle bir şey yok. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.
İNCE: ERDOĞAN YİNE KAZANACAK
Erdoğan, miting sırasında dev ekrandan Muharrem İnce'nin geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerini vatandaşlara izletti. Görüntülerde Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak genel başkanlığı bırakmasını istiyor. İnce, görüntülerde "6 seçimde başarılı olamamış bir CHP var. 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak? Kim burada bir başarı şansı görüyor? Ben göremiyorum. Erdoğan, yine yenecek" ifadelerini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur" dedi.
NE YÜZLE ÇIKIYORSUN: Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem, ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor.
İSTİFA EDECEK MİSİN?: Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta 'One minute' dedik. BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler.
OKEY OYNANMAYACAK: Bugün gazetelerde okudum. Bu adamlar millet kıraathanelerini öğrenmemiş. 'Size kıraathanede kek versin, ben size fabrikada iş vereceğim' demiş. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde internet olacak, kitap olacak, burada kek, çay, kahve de olacak Bay Muharrem? Senin gibi okey oynamayacaklar, iskambil atmayacaklar.
PARTİSİ ONU BAŞINDAN ATTI: Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O rozetini çıkarmadı aslında. Partisi onu başından attı. Muharrem de başımıza küçük Kılıçdaroğlu kesildi. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu. Çakması bir yanda aslı bir yanda. Tek dertleri CHP'nin başına geçmek. Koltuk kavgası!
SIKIYSA ŞİMDİ GERİ ÇEVİRSİN
İstanbul Valiliği'nin iftarına katılan Erdoğan, sağlık sistemine değindi: Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Geri çeviremez. Artık böyle bir şey yok. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.
İNCE: ERDOĞAN YİNE KAZANACAK
Erdoğan, miting sırasında dev ekrandan Muharrem İnce'nin geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerini vatandaşlara izletti. Görüntülerde Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak genel başkanlığı bırakmasını istiyor. İnce, görüntülerde "6 seçimde başarılı olamamış bir CHP var. 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak? Kim burada bir başarı şansı görüyor? Ben göremiyorum. Erdoğan, yine yenecek" ifadelerini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur" dedi.
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