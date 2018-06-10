Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok." dedi.

Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.







Sözlerine, "Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli, bugün yine kabına sığmıyorsun Kocaeli. Sizleri gönülden selamlıyorum Kocaeli. 24 Haziran'da gümbür gümbür akmaya var mıyız Kocaeli? 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya, 24 Haziran'da zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız Kocaeli? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz Kocaeli? Rabbim sizlerden razı olsun." diyerek başlayan Erdoğan, vatandaşların bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ni de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oruca, güneşe ve sıcağa rağmen karşısındaki sevgi selinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kocaeli başka bugün. Bu topluluk dosta güven, evelallah düşmana da korku verir. Sizin sınır ve engel tanımayan şu muhabbetiniz, bizlere çok daha çalışma şevki veriyor." dedi.







Kendisine "Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın?" diye sorulduğunu, kendisinin de "Bu muhabbeti gördüğü zaman bir insan yorulur mu?" diye karşılık verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Burada böyle bir muhabbet var. Dolayısıyla bu muhabbet bize güç, kuvvet veriyor, yürüme aşkını veriyor. Öyle diyor Ertaş, 'Aşkınan yürüyen, aşkınan koşan yorulmaz.' Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan, biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Az önce Denizli'deydik. Elhamdülillah, Denizli de muhteşemdi. Ziyaretlerimiz vesilesiyle gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Kocaeli'ne en son ocak ayında il gençlik kollarımızın kongresi münasebetiyle gelmiştim. 16 Nisan halk oylamasından bir ay önce yine sizleri ziyaret ettik. Toplam yaklaşık 1,5 katrilyon liralık yatırım ve hizmetin açılış gururunu beraber yaşadık. Cumhurbaşkanlığım döneminde tam 4 kez farklı vesilelerle Kocaeli'ne geldik. Sizlerin dertlerini dinledik, heyecanınıza ortak olduk. Diğerlerinden böyle gelen giden var mı? Onların öyle bir derdi yok ama bizim derdimiz var. Sadece seçim dönemlerinde değil, en az yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin halini, hatrını sorduk. Biz Kocaeli'ni çok iyi tanırız, Kocaeli de bizi çok iyi tanır. Biz sizlerin beklentilerini, umutlarını, hayallerini çok iyi biliyoruz. Sadece Kocaeli'nin değil, ülkemizin her bir köşesini, her bir vilayetini avucumuzun içi gibi biliyoruz."









"SİZ AYNI KAFASINIZ, SİZDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Erdoğan, kampanya kapsamında, şu anda 28. vilayette bulunduğunu, aksamadan gittiklerini dile getirerek, "Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum ha. Şimdi buradan bir toplantıya gidiyorum. Bu gece Leyle-i Kadr, 00.00'da da Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir dua gecesine katılacağız. Belediyemiz böyle bir düzenleme yapmış. Durmak yok, yola devam, evelallah zafer sancağını dikene kadar." diye konuştu.

Siyaseti ikbal için değil, millet için, milletle beraber yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz siyaseti makam, mevki için değil, geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. Son 16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak, ekonomimizi, ticaretimizi, üretimimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye, 81 milyonun her bir ferdine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Yunus'tan ilhamla, "Ben gelmedim kavga için / Benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim." diyerek, gönüller yapmanın, kırık kalpleri tamir etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Milletimizi kökenine, inancına, kılık, kıyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Üniversitelerde kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı, daha sonra o bayanın da partinizin nasıl bir milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bize neyi anlatıyorsunuz? Neymiş annesi örtülüymüş, annenize saygım var. Kız kardeşi örtülüymüş, ona da saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Benim evlatlarıma da çile çektirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız, sizde değişen bir şey yok. İşte bak nedir sizin bu imam hatip düşmanlığınız? 'Ben imam hatibe düşman değilim.' diyor. 'Ben imam hatipte gittim öğretmenlik yaptım.' diyor. Ya öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bay Kemal o da aynı. Bunlar adeta böyle kalıptan kalıba giren tipler, dürüst değiller. Şehirlerimizi, oy tercihlerine göre, bunlar renklere ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Bak yeri gelir hemen giderler bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde giderler cenaze namazına dururlar. Tamam da yani olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Öyle mi? Yani oy almak için bu ayakları, numaraları niye yapıyorsun?"









"SİZİN BU ÜLKEDE DİKİLİ AĞACINIZ YOK, DİKİLİ TAŞINIZ YOK"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Şimdi çıkmış kafayı nereye takmış biliyor musun? Benim açıkladım ya, 'Millet kıraathaneleri' dedim, kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musun? Kumarhane anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Hani iskambil oynarlar ya bunların bunların birçoğu, okey taşları vesaire filan, falan onu anlıyor." sözleriyle eleştiren Erdoğan, "Bak, Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraat okumaktır, kıraathane okuma evi." diyerek, Zeytinburnu Belediyesi'nce açılan kıraathanenin videosunu vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok. Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'uAntalyalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik."







Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil, daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'da aydınlatma sistemi olan 65 kilometre dört gidiş dört gelişten oluşan yol yapıldığını söyledi.

Diyarbakır'da havalimanına giderken bazı dükkanlara uğradıklarını, orada da küçük bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "O cadde, dört gidiş dört geliş muhteşem. Yani Kocaeli'nde belki yok. İstanbul'da da yok." ifadelerini kullandı.

"Bunlar bir dikili taş yapmıyorlar ama biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, çamurdan, bataktan, çöp dağlarından, hava kirliliğinden, susuzluktan İstanbul'u kurtardıklarını hatırlattı.

Bazılarının, "Susuzluk deyince CHP, çöp dağları deyince CHP, hava kirliliği deyince CHP; bunları doğru bulmuyorum." dediğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Ne demek doğru bulmuyorum? Öyle değil mi? Bunları yaşamadık mı? İstanbul'da ben bunları yaşadım ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını bana İstanbullu kardeşlerim bunlardan kurtulmak için verdi. Elhamdülillah kurtardık ve o gün bugündür böyle bir pislik yok. Kocaeli böyle değil miydi? Kocaeli'yi de CHP'den almadık mı? Aldıktan sonra Kocaeli ne hale geldi görüyorsunuz. Hamdolsun. Aynı şekilde Ankara. O da öyleydi. Kardeşlerim bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. İşte biz şimdi modern Türkiye'yi kuruyoruz. Biz yıkmanın, yok etmenin, durdurmanın değil daha iyisini, daha güzelini, çok daha kalitelisini kazandırmanın davasını güdüyoruz. İşte bunun için tüm illerimizle birlikte Kocaeli'nde de 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit kardeşlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit bolluk, bereket vakti' diyor muyuz? 'Vakit Kocaeli vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz?"





"FİZİK ÖĞRETMENİ OLMAN BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETME YETKİSİNİ VERMEZ"

Kendilerini anlamak isteyenlerin 81 vilayete kazandırdığı eserlere, projelere, yatırımlara bakması gerektiğini kaydeden Erdoğan, mitinge katılanlara, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Marmaray ve Avrasya projelerini nasıl bulduklarını sordu. Aldığı coşkulu cevap üzerine Erdoğan, daha iyilerinin olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kocaeli AK Parti siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli'ne ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 24 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ne. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın 9 bin 654 adet yeni derslik inşa ettik. 50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu, öğrenmenin, ders dinlemenin imkansız olduğu eski Türkiye manzaralarına tamamen son verdik. Kocaeli Üniversitesi'ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük, güçlendirdik. Gebze Teknik Üniversitesi'ni ikinci yükseköğrenim kurumu olarak 2014 yılında şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü bir üniversitenin hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah değerlendirmeleri yapacağız. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra da üçüncü bir üniversiteyi Kocaeli'mize kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde.

Tutturmuş bir şey 'Ben fizik öğretmeniyim'. Olabilirsin. Biz de saygı duyarız. Güzel ama fizik öğretmeni olman sana kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme yetkisini vermez. Dün, evvelsi akşam Kadıköy'de geziyorlar. 10-15 bin kişi, 20 bin kişi neyse... 'Hırsız Erdoğan' diye onlara slogan attırıyorlar. Bana bak Muharrem; önce haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Cinsini bileceksin ve kalkıp da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na bu şekilde bir sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor 'Külliye'ye gitmem'. Senin Genel Başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Siz zaten yalancısınız. Bunlar bizim klozetlere altın dedi. Hatırlayın. Dedim gelin bir bakın bakalım. Hatta öğrenciler geldi, 'Çocuklar gelin şu klozetlere bakın' dedim. İşleri yok. Bizim altından klozetle ne işimiz var? Musluklar, bir de sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Cehalet bunlarda diz boyu. Anlamazlar bu işten de."

"Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar." diyen Erdoğan, kendisinin millete inandığını söyledi. Külliye'de bir sergi salonu yaptıklarını ve orada geçen akşam muhtarlara yönelik bir iftar verdiğini hatırlatan Erdoğan, "2 bin 200 kişi... Tabii muhteşem bir iftar oldu. Oraya var ya gelmeye bunların yüzü tutmaz. Birisi çıkmış ne diyor, 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılmış olan buraları neyini yıkıyorsun? Haddini bil haddini ama bunlar cahil. Cahil ne dediğini bilir mi? Bilmez." dedi.

KOCAELİ'NE YAPILAN YATIRIMLAR

Erdoğan, Kocaeli'nin farklı yerlerinde 14 bin 466 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu açtıklarını, merkezde 3, Karamürsel'de 1 olmak üzere toplamda 3 bin 274 kişi kapasiteli yeni yurtları gelecek dönem açacaklarını söyledi.

Kocaeli için 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fakat Süper Lig'e çıkaramıyorsunuz. Şimdi hakkı Süper Lig. Değil mi? Ona göre. Bunu başarmanız lazım." dedi.

Gebze Kışlası'nın olduğu yerde 400 dönümlük alanda Millet Bahçesi'ni kuracaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"SEKA'yı nasıl yaptık? SEKA'dan memnun musunuz? Hanımlar; aldığım haberlere göre maşallah SEKA'da güzel yürüyüşler yapıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bir de Millet Bahçesi'ni yaptığımız zaman ben inanıyorum ki o Millet Bahçesi'nde yavrularınızı alacaksınız yanınıza çoluk, çocuk hep beraber yatıp yuvarlanacaksınız. 400 dönüm. İngiltere Hyde Park, 170-180 dönüm. İngilizlerin Hyde Park'ı varsa Kocaeli'nin de Millet Bahçesi var. Bize yakışmaz mı? Ayşe'ye, Fatma'ya yakışmaz mı? Ahmet'e, Mehmet'e yakışmaz mı? George'a yapıyorlar da biz niye yapmayalım? Yapmadılar bugüne kadar. Yapamazlar. Bu dert işi dert. Biz dertliyiz. Bunların böyle bir derdi yok. Hemen yanına da inşallah Kocaeli'ne yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli'nde bu ihtişama yakışır öyle büyük bir cami yok. İstanbul'da Mimar Sinan'ı yaptık, hamdolsun. Şimdi Çamlıca, o da ayrı bir muhteşem. Onu yaptık. Ankara'da Mihramah Sultan'ı yaptık. Şimdi aynı şeyi burada da yapmamız lazım. Kocaeli'ne yakışır. Onun için tabii burada Sayın Belediye Başkanı biraz işi çabuk tutması lazım. Hızla adımı atmamız lazım. Zaman kaybına tahammülümüz yok ve hemen Hünkar Çayırı'nın bulunduğu bölgeyi de dediğim gibi Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Sağlık'ta 14'ü hastane olmak üzere 80 tesisi şehrimize kazandırdık. Sağlık alanında Kocaeli'ni yeni bir lige taşıyoruz. İnşası süren Kocaeli şehir hastanemiz bin 180 yataklı dev bir eser. Şehir hastanemizi inşallah 2020 yılının başında tamamlayıp sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanemiz önümüzdeki ay hizmete giriyor."