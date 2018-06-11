DHKP/C’yi FETÖ yönetiyor

DHKP-C terör örgütünün silahlı kanadında yer alan ve eylem öncesi mühimmatla yakalanan Berk Ercan, terör örgütüyle ilgili savcılığa bilgiler verip, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildirdi. Örgütün küçük çocukları nasıl kullandığını anlatan Ercan, terör örgütlerinin iç içe geçmiş kirli ilişkilerine de dikkat çekti. Ercan, "Örgütün devrimci ruhundan uzak şahıslar tarafından yabancı istihbarat örgütleri ve FETÖ tarafından yönetildiğine eminim" dedi.



FATİH ULAŞ