;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ABD’li diplomatlara sonik saldırı
  2. Löw'ü çıldırttılar!

Hayalet havalimanı

Kıbrıs sonrası tampon bölgede kalan Lefkoşe Havalimanı, İngiliz gazeteciler tarafından görüntülendi. 44 yıl önce son kez inen Hawker- Siddeley-Trident uçağının halen pistte beklediği mekan tam bir hayalet havalimanı görüntüsü verdi

Hayalet havalimanı
1974'TEKI "" sırasında büyük çatışmalara sahne olan Lefkoşa Uluslararası Havalimanı, 44 yıldır tampon bölge görevini görmeye enkaz haliyle devam ediyor. Havalimanından en son uçuşu, 20 Temmuz 1974'te Güney Kıbrıs Havayolları'na (Cyprus Airlines) bağlı Hawker- Siddeley-Trident uçağı yapmıştı.

LONDRA-ROMA-LEFKOŞA
En son uçuşta Kaptan Pilot Adamos Marneros, 9 yolcusuyla Londra-Roma-Lefkoşa seferini tamamlamıştı. O gün bugün havalimanı kaderine terk edildi. Son olarak İngiliz medyası hayalet havalimanına giderek bölgenin son halini fotoğrafladı. Boş hangarlar, bakımsızlıktan harabeye dönmüş bekleme salonları, havalimanı kontuarları, boş pistler ve hayalet uçuş kulesinin görüntülendiği fotoğraflarda, son uçuşu yapan uçak da dikkat çekti. Hawker-Siddeley-Trident uçağının arkasında bayrağı çizilmiş dağ dikkatleri çekti.


20 TEMMUZ 1974'te Lefkoşa'ya inen bu uçak bir daha hiç havalanamadı.

Etiketler: , ,
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar