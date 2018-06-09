Hayalet havalimanı

1974'TEKI "Barış Harekatı" sırasında büyük çatışmalara sahne olan Lefkoşa Uluslararası Havalimanı, 44 yıldır tampon bölge görevini görmeye enkaz haliyle devam ediyor. Havalimanından en son uçuşu, 20 Temmuz 1974'te Güney Kıbrıs Havayolları'na (Cyprus Airlines) bağlı Hawker- Siddeley-Trident uçağı yapmıştı.
LONDRA-ROMA-LEFKOŞA
En son uçuşta Kaptan Pilot Adamos Marneros, 9 yolcusuyla Londra-Roma-Lefkoşa seferini tamamlamıştı. O gün bugün havalimanı kaderine terk edildi. Son olarak İngiliz medyası hayalet havalimanına giderek bölgenin son halini fotoğrafladı. Boş hangarlar, bakımsızlıktan harabeye dönmüş bekleme salonları, havalimanı kontuarları, boş pistler ve hayalet uçuş kulesinin görüntülendiği fotoğraflarda, son uçuşu yapan uçak da dikkat çekti. Hawker-Siddeley-Trident uçağının arkasında KKTC bayrağı çizilmiş dağ dikkatleri çekti.
20 TEMMUZ 1974'te Lefkoşa'ya inen bu uçak bir daha hiç havalanamadı.
LONDRA-ROMA-LEFKOŞA
En son uçuşta Kaptan Pilot Adamos Marneros, 9 yolcusuyla Londra-Roma-Lefkoşa seferini tamamlamıştı. O gün bugün havalimanı kaderine terk edildi. Son olarak İngiliz medyası hayalet havalimanına giderek bölgenin son halini fotoğrafladı. Boş hangarlar, bakımsızlıktan harabeye dönmüş bekleme salonları, havalimanı kontuarları, boş pistler ve hayalet uçuş kulesinin görüntülendiği fotoğraflarda, son uçuşu yapan uçak da dikkat çekti. Hawker-Siddeley-Trident uçağının arkasında KKTC bayrağı çizilmiş dağ dikkatleri çekti.
20 TEMMUZ 1974'te Lefkoşa'ya inen bu uçak bir daha hiç havalanamadı.
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