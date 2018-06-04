CHP, Abdüllatif Şener'i Konya'dan aday yaptı. Herkes şaşırdı! Şener, seçim bölgesinde aradığı desteği bulamadı! Şener'in yürüttüğü seçim faaliyetleri ilk günlerde tepkilerle karşılandı. Devamında ise tepkiler, yerini kaale almamaya bıraktı. Zira Şener'in katıldığı miting ve etkinliklerde, alanın bomboş oluşu dikkatlerden kaçmadı. Şener, son olarak bir meydana gidip masanın üzerine çıktı. Ancak aradığı kalabalığı bulamadı! Zira etrafındaki insan sayısı iki elin yarısı kadardı. Bu arada Konya'da seçim çalışmaları sırasında esnaf Abdüllatif Şener'e tepki gösterdi. Sivaslı olduğu halde neden Konya'dan aday gösterildiğini sordu. Ancak Abdüllatif Şener bu soruya cevap veremedi! CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener en son Konya'da sarf ettiği tehdit içerikli sözler nedeniyle de sokaklarda tepkiyle karşılaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya için tek ümidi olan Şener, tehdit ettiği halk tarafından hak ettiği cevabı aldı. Konya halkını tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine çözümü kaçmakta bulundu.
Biting!
Abdüllatif Şener, CHP’den aday oldu! Kendi sonunu oluşturdu! Masaların üzerine çıkıp konuştu. Ancak etrafında yine kimse yoktu!
Etiketler: Abdüllatif Şener , Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , Konya , seçim
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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