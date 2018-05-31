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yı yemek!

80 milyar dolar serveti olan Amerikalı işadamı ’le bir akşam yemeği için ne kadar ödersiniz? eBay’da devam eden açık arttırmada şu anki rakam 1 milyon 550 bin dolara çıktı

Parayı yemek!
80 milyar dolarlık servetin sahibi Warren Buffet'la bir akşam yemeği için ne kadar ödersiniz? merkezli Glide adlı hayır kuruluşuna destek adına elektronik ticaret portalı Ebay üzerinde yapılan açık artırmada, 87 yaşındaki ile yenecek bir öğle yemeği için geçen yıl 2 milyon 680 bin dolar ödenmişti. Bu yılki açık arttırma ise 25 bin dolarla başladı. Şu anda 1 milyon 550 bin dolara kadar çıkan yemek fiyatı, Amerikan medyasının da gündeminin üst sıralarına çıktı. Buffett, "Son 3 yemekte ödeyenler, 3 ay sonra beni aradı ve tavsiyelerim sayesinde büyük para kazandıklarını söyledi" dedi.



Buffett, "Ben bu kadar para vermezdim. Bu parayı akıllı yatırımla arttırırdım" dedi.





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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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