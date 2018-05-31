Parayı yemek!

80 milyar dolarlık servetin sahibi Warren Buffet'la bir akşam yemeği için ne kadar ödersiniz? San Francisco merkezli Glide adlı hayır kuruluşuna destek adına elektronik ticaret portalı Ebay üzerinde yapılan açık artırmada, 87 yaşındaki Warren Buffett ile yenecek bir öğle yemeği için geçen yıl 2 milyon 680 bin dolar ödenmişti. Bu yılki açık arttırma ise 25 bin dolarla başladı. Şu anda 1 milyon 550 bin dolara kadar çıkan yemek fiyatı, Amerikan medyasının da gündeminin üst sıralarına çıktı. Buffett, "Son 3 yemekte para ödeyenler, 3 ay sonra beni aradı ve tavsiyelerim sayesinde büyük para kazandıklarını söyledi" dedi.
Buffett, "Ben bu kadar para vermezdim. Bu parayı akıllı yatırımla arttırırdım" dedi.
Buffett, "Ben bu kadar para vermezdim. Bu parayı akıllı yatırımla arttırırdım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.