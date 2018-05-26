Neşe 'saç'tı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Suat Kaya, spor hayatına sayısız başarılar sığdırdı. Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören futbolcu olarak adını tarihe yazdı. Futbol kariyerini 2003'te noktalayan Kaya, sahalardan kopmadı. 50 yaşındaki Kaya, Menemen Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapmaya başladı. Kaya, başarılarından çok, saçlarıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. Yıllardır seyrek saçlarıyla hatırlanan Kaya, saç ektirerek kendisini adeta baştan yarattı. Bir anda gür ve uzun saçlara kavuşan Kaya'nın yeni halini görenler şaştı kaldı. Suat Kaya'nın fotoğrafı, sosyal medyanın diline dolandı. Tecrübeli sporcunun "saç mı ektirdiği, yoksa peruk mu kullandığı" sorusuna cevap arandı. Hakkında esprili yorumlar yapılan Kaya, "Saç ekimi çok eski. O fotoğrafı nasıl çektiler bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum" açıklamasını yaptı. Kaya'nın sıra dışı saçları unutulmadı. Sanal alemde "Saçlarından sen suçlusun" denilen Kaya, önceki gün kızlarıyla bir alışveriş merkezinde gezerken kameralara takıldı. Gazeteciler tarafından fotoğraflanan Suat Kaya, "Bakayım saçlarım nasıl çıktı?" diyerek çekilen fotoğraflarına baktı. Fotoğraflara göz gezdiren teknik direktör, "Bakın photoshop olmayınca ne kadar da güzel çıkıyor. Anlamadım o fotoğrafta neden öyle çıktı. Ben saç ektireli seneler geçti" diyerek tartışmaları noktaladı.
Twitter yorumları:
Suat Kaya'nın saçları, sosyal medyayı salladı:
Saçların efendisi.
Ben böyle saç görmedim.
O eski halinden eser yok şimdi.
Saçlarından sen suçlusun.
Sokakta görsem tanımam
Ben böyle korku filmi karakteri görmedim
Ne koydun la kafana!
Taş devri modası.
Çok 'saç'ma.
2001
2018
Twitter yorumları:
Suat Kaya'nın saçları, sosyal medyayı salladı:
Saçların efendisi.
Ben böyle saç görmedim.
O eski halinden eser yok şimdi.
Saçlarından sen suçlusun.
Sokakta görsem tanımam
Ben böyle korku filmi karakteri görmedim
Ne koydun la kafana!
Taş devri modası.
Çok 'saç'ma.
2001
2018
kalan karakter 1000
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