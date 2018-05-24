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Suçmetre

İstanbul’da cilerin vukuatları bitmiyor. ’de bacaklarından tuttuğu kadını araçtan atan şoför tutuklandı. Suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. ’ta sürücüsünü tehdit eden şüpheliler serbest kaldı. Sultangazi’de ise taksici yolcusunu bagajda taşıdı...

Suçmetre
Sarı terör devam ediyor. ciler, kural tanımıyor. Kimi yolcusunu araçtan atıyor, kimi ise sürücüsüne saldırıyor. Kabus bir türlü bitmiyor. 'de Canan Ay, taksici ile tartıştı. Kaçmasın diye araca bindi. Şoför tarafından bacaklarından tutularak araçtan atıldı. Görüntüler ortaya çıktı. Emniyet güçleri, o taksicinin açık kimliğini kısa sürede belirledi. Ş.G. dün gözaltına alındı. Şüphelinin geçmişte 4'ü uyuşturucu, 1'i mala zarar verme ve 1'i mühür bozma suçlarından kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Ş.G. adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden taksici S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kısa sürede yakalanan taksi şoförü Ş.G.'nin suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.



Büyük şok yaşayan , taksiciden şikayetçi oldu. Yaralarını sarmaya çalışıyor.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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