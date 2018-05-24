Sarı terör devam ediyor. Taksiciler, kural tanımıyor. Kimi yolcusunu araçtan atıyor, kimi ise Uber sürücüsüne saldırıyor. Kabus bir türlü bitmiyor. Ümraniye'de Canan Ay, taksici ile tartıştı. Kaçmasın diye araca bindi. Şoför tarafından bacaklarından tutularak araçtan atıldı. Görüntüler ortaya çıktı. Emniyet güçleri, o taksicinin açık kimliğini kısa sürede belirledi. Ş.G. dün gözaltına alındı. Şüphelinin geçmişte 4'ü uyuşturucu, 1'i mala zarar verme ve 1'i mühür bozma suçlarından kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Ş.G. adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden taksici S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kısa sürede yakalanan taksi şoförü Ş.G.'nin suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.
Büyük şok yaşayan Canan Ay, taksiciden şikayetçi oldu. Yaralarını sarmaya çalışıyor.
Kısa sürede yakalanan taksi şoförü Ş.G.'nin suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.
Büyük şok yaşayan Canan Ay, taksiciden şikayetçi oldu. Yaralarını sarmaya çalışıyor.
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