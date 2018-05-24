Eski eşime karşı kaybetmiş olduğum bir davam var. Nişan ve düğünde 70 bin liralık takı takıldı. Davayı kaybettim ama ödeyecek gücüm yok. Dava mı açmalıyım?
Sorunuzdan anladığım kadarıyla kaybettiğiniz dava ziynet eşyalarının aynen iadesi veya mümkün değilse bedelinin iadesine ilişkin bir dava. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 2004/6794 E, 2005/157
K, sayılı kararında da belirttiği üzere, düğünde takılan altın ile para bağış niteliğindedir ve kadının mülkiyetine geçmiş olduğu kabul edilir. Medeni Kanun hükümlerine göre evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü altındadır. Bunun içindir ki kocanın altınları ailenin gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz. Yani kısaca kural olarak düğünde takılan altınlar kadınındır. Kadının ziynet eşyalarını rızası ile ortak giderler için harcanmak üzere verdiğinin ispatlanması halinde erkeğin ziynet eşyalarının bedelini iade etme yükümlülüğü ortadan kalkar. Ödeme gücünüz yoksa eski eşinizin mahkemenin kararını icraya koyması durumunda ödeme gücünüzün olmadığının tespit edilmesi halinde dosyanın tahsili mümkün olmayacaktır. Bunun için tarafınızca açılması gereken bir dava yoktur.
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