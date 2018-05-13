;
Yol Durumu
  1. Zorla fuhuş!
  2. İnce'nin talimatlarını partililer duymazdan geldi

Ana ittifak

şehitlerinin anneleri bir araya geldi.Tüm ’ye mesaj verdi: evlatlarımız boşuna ölmedi

Ana ittifak
Şehit yakınları, anneler gününde de evlatlarını hasretle andı. 'nin dört bir yanındaki şehitlikler, ziyaretçiyle doldu, taştı. Anne-babaların gözyaşları, mezar taşlarına sel olup aktı.

'da birlikte şehit düşen Özel Harekat polisleri ve 'in anneleri ise duygularını TAKVİM'e anlattı: Çocuklarımız bu vatan için can verdi. Onların kemiklerini sızlatmayın.



Kayserili Huriye Yiğit (sağda) ile Hataylı Emine Güler, çocuklarının şehit düşmesinden sonra tanıştı. Sık sık bir araya gelip yavrularının anılarını paylaştı.



ŞEHİT CENNET YİĞİT ( SOLDA )
ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER ( SAĞDA )


EL ELE YEMİN OMUZ OMUZA ÖLÜM
Çok yakın arkadaştılar. Aynı üniversitede okuyup, öğretmen çıktılar. Fakat, vatan aşkı ağır bastı. Polis oldular. 'da, Gölbaşı'nda omuza şehit düştüler.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar