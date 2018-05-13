Ana ittifak

Şehit yakınları, anneler gününde de evlatlarını hasretle andı. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlikler, ziyaretçiyle doldu, taştı. Anne-babaların gözyaşları, mezar taşlarına sel olup aktı.
Ankara'da birlikte şehit düşen Özel Harekat polisleri Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'in anneleri ise duygularını TAKVİM'e anlattı: Çocuklarımız bu vatan için can verdi. Onların kemiklerini sızlatmayın.
Kayserili Huriye Yiğit (sağda) ile Hataylı Emine Güler, çocuklarının şehit düşmesinden sonra tanıştı. Sık sık bir araya gelip yavrularının anılarını paylaştı.
ŞEHİT CENNET YİĞİT ( SOLDA )
ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER ( SAĞDA )
EL ELE YEMİN OMUZ OMUZA ÖLÜM
Çok yakın arkadaştılar. Aynı üniversitede okuyup, öğretmen çıktılar. Fakat, vatan aşkı ağır bastı. Polis oldular. 15 Temmuz'da, Gölbaşı'nda omuz omuza şehit düştüler.
Ankara'da birlikte şehit düşen Özel Harekat polisleri Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'in anneleri ise duygularını TAKVİM'e anlattı: Çocuklarımız bu vatan için can verdi. Onların kemiklerini sızlatmayın.
Kayserili Huriye Yiğit (sağda) ile Hataylı Emine Güler, çocuklarının şehit düşmesinden sonra tanıştı. Sık sık bir araya gelip yavrularının anılarını paylaştı.
ŞEHİT CENNET YİĞİT ( SOLDA )
ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER ( SAĞDA )
EL ELE YEMİN OMUZ OMUZA ÖLÜM
Çok yakın arkadaştılar. Aynı üniversitede okuyup, öğretmen çıktılar. Fakat, vatan aşkı ağır bastı. Polis oldular. 15 Temmuz'da, Gölbaşı'nda omuz omuza şehit düştüler.
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