Trafik polisi, örnek bir davranış sergiledi. "İnsanlık ölmemiş" dedirten haber, dün sabah Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nden geldi. Trafik polisleri, refüjdeki bir köpeği fark etti. Karşıdan karşıya geçemeyen sevimli hayvanın imdadına, polisler yetişti. Köpeği ensesinden tutarak taşıyan bir polis, sevimli hayvanı yolun karşısına geçirdi. Trafik polisi, bu hareketiyle herkesin kalbini fethetti.
Güvenli ellerde
Etiketler: trafik , Antalya , köpek , yardım , trafik polisi
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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