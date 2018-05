3 aylar tesbihi okunacak esmalar kaç kere ne zaman okunmalı? 3 aylar namazı kaç rekattır?

İslam alemi için bazı günler ve aylar kıymetlidir. Üç aylarda bu kıymetli anlardan birisidir. Receb, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar, müslümanlara Ramazan-ı Şerifi müjdeleyicidir. Bu mübarek aylar da Allah-u Teala kullarına bolca rızık ve bereket ihsan eder. Üç ayların müslüman alemi için bu denli kıymetli olmasının bir diğer sebebi ise Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bu aylar hakkında söylediği sözlerdir. Peygamber; "Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." diye buyurmuş ve "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan'a ulaştır!" diye dua etmiştir. Beş mübarek kandil gecesinden dördü bu aylar içerisindedir.

Üç ayların ilki olan "yüceltilmiş" anlamına gelen Receb ayı, 19 Mart 2018 Pazartesi günü itibari ile başlamıştır. Bu ay içinde iki mübarek gece vardır. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. Yirmi yedinci gecesi Miraç gecesidir. Miraç, "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Bu gecede Hz. Muhammed bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göğe yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, bu gece inen Bakara suresinin son ayetleri ile Müslümanlar'ın sıkıntılarının sona ereceği ve Allah'a ortak koşmadıkları, tevhidden ayrılmadıkları takdirde Cennet'e girecekleri müjdelenmiştir.

RECEP AYINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR VE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Receb'in ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "la ilahe illallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.

* 10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

* 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

* 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

* Receb ayı "Eşhur-u hurum"dan olup Şehrullah yâni Allah'ın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah'a çok ilticâ etmelidir.

* Receb-i şerîf Cenâb-ı Hakk'a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhî'yi bildiren İhlâs-ı şerîf sûresini çok okumalı; tevhîd, istiğfar ve salevât-ı şerîfeleri ihmal etmemelidir.

* Receb ayında her gün başında ve sonunda 7'şer Fâtiha-i şerîfe okumak sûretiyle 100 İhlâs-ı şerîf okumak da çok sevaptır.

* Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiyâ yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14 ve 15'inci günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerîfeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifâ bulur.

* Receb ayına girildiği vakit okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

"Bi'smi'llahi'r-rahmani'r-rahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an"

Türkçe Meali;

"Ey Rabbim! Bize Receb'i ve Şa'ban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye duâ ederlerdi (İbn Hanbel, I, 259).

3 aylar ibadetleri nelerdir, 3 aylar duası var mıdır, ve 3 aylar namazı kaç rekat kılınır Muhammed'in 3 aylar özel duası nasıldır soruları mübarek 3 ayların ilki Recep ayının başlamasıyla merak edildi. Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı yarın, 19 Mart Pazartesi günü başladı. Her günüde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli, Hz. Muhammed bu aylarda neler yapardı?

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

3 AYLARDA HZ. MUHAMMED'İN DUASI NEYDİ

Önce, üç aylarımız boyunca hep tekrar edeceğimiz Hz. Muhammed'in şu özel duasıyla girelim konumuza:

-Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı!

RECEP AYI İBADETİ VE NAMAZI NEDİR

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir.

ÜÇ AYLAR BOYUNCA OKUNACAK ESMALAR TESBİHLER

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

ŞABAN AYI VE İBADETİ NELERDİR

Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle "dağılan", "saçılan" manalarına gelmektedir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz, Şaban ayında Ramazan için pek çok hayır dağıldığı için bu aya bu ismin verildiğini ifade etmektedir.

Şaban Ayı'nın ilk günü kılınacak namaz: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur. Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir. On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

"Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum." Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

"Bu ay ve sonraki iki ay, bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Fırsatı değerlendirmeliyiz. Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız. Geçen sene bu günleri yaşayıp, bugün aramızda olmayanlar yok mu? Günahlardan pişman olarak kendimize yeni bir rota çizelim. Günahın, düşmanlığın, azgınlığın, zulmün sonu ve faydası yok. Sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Gelin tez elden kendimizi sorgulayalım. Fırsatı tepmeyelim.

Nefis muhasebesi yapalım. Bol bol dua edelim. Kaza namazı kılalım. Hastaları ziyaret edelim. Küsleri barıştırıp kalbimizi açalım. İyi işlere devam edelim. Borçlulara yardım edelim. Mazlumun yanında olalım. Yara saran el olalım. Zalimin yüzüne haykıralım. Karanlık sayfaları yırtıp, yeni aydınlık, temiz sayfa açalım."

ŞABAN AYI VE İBADETİ NELERDİR

Şaban Ayı'nın ilk günü kılınacak namaz: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir. On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

"Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum." Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

RECEB AYI NEDİR? NASIL İBADET EDİLİR?

Receb ayı, İslam alemi tarafından bu yıl da ibadetlerle karşılanacak. Mübarek üç ayların ilki niteliğinde olacak olan Receb ayı, birçok vatandaş tarafından ibadetlerle süslenecek. 2018 Receb ayının ne zaman geleceğini merak eden Müslüman alemi, bu ayın faziletinden yararlanma hidayetine erişecek.

Receb ayı Cahiliye döneminde savaşmanın yasak olduğu haram aylardan birisidir. Haram aylar şunlardır: Zilkâde, zilhicce, muharrem ve receb. Receb ayı aynı zamanda geleneğimizde önemli yeri olan üç aylarında ilkidir. Üç aylar receb, şâban ve ramazandır Kaynaklarda rastlanılan bir hadis-i şerifte "Receb Allah'ın ayı, şâban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayı- dır" sözü, bu ayın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yine Enes B. Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte, "Receb ayı, Allah'ın seçtiği aylardandır. O, Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayı- na ta'zim eden kişi Allah'ın emrini büyük tutmuş olur. Kendi emrine değer vereni de Allah naîm cennetlerine koyar ve en büyük rızasını onun için zorunlu kılar…" buyurulmuştur.

Receb ayında oruç tutmanın faziletini bir hadis-i şerifle müjdeleyen peygamber efendimiz, Enes B. Malik'in rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur:

"Cennette receb adı verilen bir nehir vardır. Bu nehrin suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Kim receb ayından bir gün oruç tutarsa, Allah o nehirden ona içirir."

Diğer zamanlarda olduğu gibi receb ayında da nafile oruç tutulabilir.

Recep ayında töbe etmenin önemi ise şu hadis-i şerifte vurgulanmış: "Her kim Receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesizki ALLAH'u Teâlâ onun cesedini ateşe haram kılar." "Receb ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, ALLAH'u Teâlâ'nın, cehennemden âzadlıları vardır." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/140

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NEDİR?

Üç aylara özel bir ibadet şekli olmasa da, ibadet şekillerinden birisi olan tesbih, bu yıl da tercih edilenler arasında yer alacak. Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: "La ilahe illallah" 100 kere de "Muhammedun Rasulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Bu şekil üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhit tamamlanmış olur. 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm, 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed, 10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm okunması fayda sağlayacaktır Bu ibadet şekli, resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Ve tamamen öneridir. Dini kaynaklarda böyle bir ibadet şekline rastlanılmamıştır. Fakat, dua etmek zarar getirmeyeceği için okuyan kişiye katkı sağlayacaktır.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'da başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyenler haberimizden dini takvimi görebilir ve detaylı bilgileri inceleyebilirler. İşte detaylar.

RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği,her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazanayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazanayına "Şehr-i Siyam" denilmiştir.

Ramazan orucu, hicretin ikinci yılı içinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farzolduğu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur'an-ı Kerimde,

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilerefarz kılındığı gibi size de farz kılındı" buyurulmuştur (Bakara, 2/183). Müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı; ibadet, tövbe, dua, zikir, arınma,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

ÜÇ AYLAR VE KANDİLLER BİZE NE SÖYLÜYOR?

Yıl içinde üç aylar ve kandil geceleri Yüce Rabbimizin hesapsız rahmet, bereket, mağfiret ve merhametini biz kullarına taşıyan elçileri gibidir. Bu gecelerin taşıdığı anlam, uzun zaman yolları gözlenen, senede bir gün ya da bir ay gelip, bir süre evimize konuk olup, sonra bir dahaki yıla görüşmek umuduyla uğurladığımız bir kutlu misafir olmanın ötesinde, bir sembol olmalarında yatmaktadır. Evet, bu mübarek gün ve geceler bir şiar; bizi davet ettiği bir hakikat ve ulaştırmayı hedeflediği bir yer var. Can kulağını açanlarımıza seslenerek, âdeta bizimle şöyle konuşmaktalar

"Sen ey insan! Asıl yolu gözlenen, umutla beklenen sen olmalısın. Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarından biri de "sirac-ı münir/nur saçan kandil" olan Yüce nebiye iman etmiş, gönülden bağlanmış bir mümin olarak cehlin karanlığını aydınlatan kandil, susuz, çorak gönüllere yağan rahmet, güzel ahlakıyla çevresine nur saçan bir güneş sen olmalısın. Senin olmalı yetimin başını okşayan el, senin olmalı dertli yüreklere şifa sunan dil ve sen olmalısın feri kaçmış gözlere nur, gülmeyi unutmuş yüzlere sürur. Sen olmalısın kimsesizlerin kimsesi, sen olmalısın çaresizlerin çaresi. Sen olmalısın akan gözyaşlarını silen, sen olmalısın garibin halini o söylemeden bilen…

Sen olmalısın Regaip! Özlenen, rağbet edilen, değer veren ve değer verilen. Yaratılmışı yaratanından dolayı hoş gören, insanı kâinatın gözbebeği, Yüce Allah'ın en şerefli varlığı olarak bilip hürmet eden. Gelmeyene giden, aramayanı soran, vermeyene bolca ikram eden...

Sen olmalısın Miraç! Düşenler sana tutunup kalksınlar, kalkanlar ötelere seninle kanat açıp uçsunlar. Lebinden dökülen kevser olsun, her sözün bir cevher olsun. Sana gelenler sende Hz. İbrahim'in aşkını, Hz. Eyyub'un sabrını, Hz. Yusuf'un affını, Hz. Musa'nın kelamını, Hz. İsa'nın ölülere can veren nefhasını ve kâinatın medar-ı iftiharı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'nın rahmet, şefkat, sehavet, adalet, kanaat ve bilcümle hüsnü hulukunu bulsun. Sana gelen miraca gider gibi gelsin, senden ayrılan miraçtan döner gibi hüzünlensin. Sen insanlığın miracı ol, namaz senin miracın olsun.

Sen olmalısın Berat! Hata ve kusurları setreden, suça ceza verse de suçluyu affeden. Borçluya merhamet edip, kol kanat geren. Gönül bahçesinde kaktüs, diken değil güller yetiştiren. "Veylün lil mutaffifin / Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!" itabına düçar olmamak için vicdan terazin adaletle tartmalı. Güçlünün değil haklının, zalimin değil mazlumun yanında olmalısın. Affedenlerin affolunacağı hakikatini bir an dahi unutmamalısın. Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince günahın olsa, can u gönülden yapacağın bir tövbe ile "Rahmeti gazabını geçmiş olan" Mevlanın seni de bağışlayacağından ümit var olmalısın.

Sen olmalısın Ramazan! Dünyaya gelişin "rahmet", dünyada kalışın "mağfiret" ve dünyadan ayrılışın "nar-ı cehimden azat olarak" varacağın yer cennet olmalı. Senin girdiğin yerde şeytanlar bağlanmalı, hatta senden korkup, yönünü, yolunu değiştirmeli. Nefs-i emmarenin tuzaklarını birer birer bozmalısın.

Senin girdiğin yerde cehennem kapıları kapanmalı, yürek yangınlarını söndürmek için koşmalı, koşmalısın. Cehenneme açılan kapıları gökte değil, kendinde aramalısın. Gözün nereye ve nasıl bakıyor? Kulağın neler duyup dinliyor? Ağzına giren ve oradan çıkandan haberdar mısın? Elin ne ile meşgul, ya gönlün?

Senin girdiğin yer cennete dönmeli. Ağlayan gülmeli, gülen düşünmeli. Hızır misali elinin değdiği yere bolluk, bereket inmeli. Çölleşmiş dimağlar yeşermeli ilm u irfanın ile. Sana gelen huzur bulmalı, Hızır bulmalı…

Sen Ramazan olmalısın; kızgın güneşte yanmış toprak misali aşk-ı Hak'la yanıp tutuşmalısın. Yaz mevsimi sonunda yağan rahmet misali sevginle, merhametinle, tatlı dil, güler yüzünle yakınındaki ve uzağındakileri sulamalı, sadaka-i fıtırları olmalısın. Fakirin sofrasında aş, mazluma, enîne yoldaş, meleklerle sırdaş olmalısın. Seninle iftar etmeli manaya, hikmete acıkmış olanlar. Seninle sahur yapmalı seherlerde kurtlar, kuşlar…

Sen olmalısın Kadir! Kur'an'ın doğduğu gece, sen de Kur'an'la yeniden doğmalısın. Onunla ikiz kardeş olmalısın. İlk emir oku! Oku sen kâinat kitabını ve nice ilim talipleri okusun seni. Melekler nüzul eylesin gönül hanene saf saf. Muştular getirsin Yüce Rabbinden, senin için bu gece bağışlanma ve af. Ta fecre dek, insanlık, daldığı bu derin uykudan silkelenip, uyanana dek sen uyumamalısın. Kıymeti bilinmek için kıymet bilen, Kadir'in kadrine eren olmalısın.

Sen olmalısın Bayram! Zengin, fakir, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, siyah, beyaz kim varsa ayırmadan, öteki yapmadan her gönüle girmeli, her yüze gülmeli ve her yüzü güldürmelisin. Evine bayram uğramayanlar varsa aman ha sen uğramalısın. Dargınları barıştıran, ayrılanları kavuşturan, dostları, dostlarla buluşturan olmalısın. Sen bayramda bayram ederken, seninle bayram etmeli alem! Ve sen ey insan! Eşref-i mahlûkat, ahsen-i takvim olan! Sofran ibadetin olsun, ibadetin de sofran. Böylece kulluğunun tadına var ve sana tat versin.iman!