CHP'DE Kemal Kılıçdaroglu'nun talimatıyla IP'e geçen 15 milletvekili ortada kaldı. Seçime CHP listelerinden girmek için 24 saat içinde IP'ten istifa etmeleri gereken 15 vekilin parti yönetiminden kimseye ulasamadıgı ögrenildi. Öte yandan siyasi hüllenin, YSK tarafından incelendigi ve 15 vekilin adaylıklarının geçersiz sayılabilecegi ögrenildi.
15’lere YSK çiziği
Etiketler: YSK , CHP , IP , ittifak masası , çatı aday
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.