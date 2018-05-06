;
Yol Durumu
  1. 14 terörist öldürüldü
  2. Mecburen Muharrem

15’lere çiziği

15’lere YSK çiziği
CHP'DE Kemal Kılıçdaroglu'nun talimatıyla 'e geçen 15 milletvekili ortada kaldı. Seçime listelerinden girmek için 24 saat içinde IP'ten istifa etmeleri gereken 15 vekilin parti yönetiminden kimseye ulasamadıgı ögrenildi. Öte yandan siyasi hüllenin, tarafından incelendigi ve 15 vekilin adaylıklarının geçersiz sayılabilecegi ögrenildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar