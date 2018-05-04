355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
3 asırlık dev Mısır Çarşısı'nın restorasyonu tamamlandı!
355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hatice Turhan Sultan , Mısır Çarşısı , İstanbul Boğazı , İstanbul
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