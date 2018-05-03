Çatı çöktü, CHP şoka uğradı. Adaylığa cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu'nu ise koltuğunu da kaybetme korkusu sardı. Kim aday olmak istediyse karşı çıktı.
TAKViM de 'Ekonomiden anlayan, 80 milyonu kucaklayan, sakin' bir isim arayışına katkı yaptı. İşte Kemal Bey'in kafasındaki isimlerin toplamı: YILHAN İNCEDER!
Twitter Yorumları
Nusret'in takipçisi çok, o aday olsun.
CHP adayını seçimden sonra açıklar.
CHP'nin şaşırtacağı isim Esad olabilir.
Bizim mahallenin çatı ustası çok iyi biri. CHP, onla görüşsün.
TAKViM de 'Ekonomiden anlayan, 80 milyonu kucaklayan, sakin' bir isim arayışına katkı yaptı. İşte Kemal Bey'in kafasındaki isimlerin toplamı: YILHAN İNCEDER!
Twitter Yorumları
Nusret'in takipçisi çok, o aday olsun.
CHP adayını seçimden sonra açıklar.
CHP'nin şaşırtacağı isim Esad olabilir.
Bizim mahallenin çatı ustası çok iyi biri. CHP, onla görüşsün.
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