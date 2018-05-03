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İşte 'nin adayı

, ’da seçime girecek nı bulamadı. Fakat aranan özellikleri açıkladı. Ortaya işte bu isim çıktı:

İşte CHPnin adayı
Çatı çöktü, şoka uğradı. Adaylığa cesaret edemeyen 'nu ise koltuğunu da kaybetme korkusu sardı. Kim aday olmak istediyse karşı çıktı.

TAKViM de 'Ekonomiden anlayan, 80 milyonu kucaklayan, sakin' bir isim arayışına katkı yaptı. İşte Kemal Bey'in kafasındaki isimlerin toplamı: !



Twitter Yorumları
Nusret'in takipçisi çok, o aday olsun.
CHP adayını seçimden sonra açıklar.
CHP'nin şaşırtacağı isim Esad olabilir.
Bizim mahallenin çatı ustası çok iyi biri. CHP, onla görüşsün.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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