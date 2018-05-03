İftihar vesilesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından geldiği Güney Kore'de Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Mavi Saray'da resmi törenle karşılandı. Yağışlı hava nedeniyle içeride yapılan törene Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile beraber geldi. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı vermesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla tebriklerini iletti. Erdoğan, tarihi nitelikteki Barış, Refah ve Birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin yaklaşık 7.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var. Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore de yer alıyor. Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak.
UZAY TEKNOLOJİLERİ İŞBİRLİĞİ
Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Moon, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayii alanları dâhil olmak üzere işbirliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürmek, bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında ikili işbirliği, bu alanlarda iki ülke arasındaki uzman değişiminin artırılması konularında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering Construction (EC) ve Hyundai firması yöneticilerini de kabul etti.
Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eşi Kim Jung-sook ile bir araya geldi.
ERDOĞAN'IN ADAYLIK BAŞVURUSU YILDIRIM VE BAHÇELİ'DEN
Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile birlikte yarın Yüksek Seçim Kurulu'na giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapacak.
Hasan AY
UZAY TEKNOLOJİLERİ İŞBİRLİĞİ
Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Moon, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayii alanları dâhil olmak üzere işbirliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürmek, bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında ikili işbirliği, bu alanlarda iki ülke arasındaki uzman değişiminin artırılması konularında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering Construction (EC) ve Hyundai firması yöneticilerini de kabul etti.
Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in eşi Kim Jung-sook ile bir araya geldi.
ERDOĞAN'IN ADAYLIK BAŞVURUSU YILDIRIM VE BAHÇELİ'DEN
Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile birlikte yarın Yüksek Seçim Kurulu'na giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapacak.
Hasan AY
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