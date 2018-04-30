Bir günlük eşini öldüren kocanın ifadesi kan dondurdu. Olay 3 Aralık'ta Bursa'da meydana geldi. Metehan Yurtoğlu (23), ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine Güllü Yurtoğlu'nu (22) kaçırdı, nikah kıydı. Düğün yapacakları gün 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olan Yurtoğlu, eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu belirtip,
'HATIRLAMIYORUM'
"O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" diye konuştu. Eşini hunharca öldüren cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Metehan Yurtoğlu'nun düğünden bir gece önce düzenlenen kına gecesinde sürekli uyuşturucu aldığı, sabah saatlerinde ise evinde kapıyı kilitleyip Güllü Yurtoğlu'nu öldürdükten sonra bıçağı bırakıp yanına gittiği arkadaşı Bekir Taç'a, "Güllü'yü vurdum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım et" dediği, Taç'ın ise "Neden böyle bir şey yaptın" şeklindeki soruya ise "Abi çok rahatladım. Kuş gibi hafifledim" diye cevap verdiği ortaya çıktı. Metehan Yurtoğlu'nun 'eşini öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
'HATIRLAMIYORUM'
"O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" diye konuştu. Eşini hunharca öldüren cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Metehan Yurtoğlu'nun düğünden bir gece önce düzenlenen kına gecesinde sürekli uyuşturucu aldığı, sabah saatlerinde ise evinde kapıyı kilitleyip Güllü Yurtoğlu'nu öldürdükten sonra bıçağı bırakıp yanına gittiği arkadaşı Bekir Taç'a, "Güllü'yü vurdum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım et" dediği, Taç'ın ise "Neden böyle bir şey yaptın" şeklindeki soruya ise "Abi çok rahatladım. Kuş gibi hafifledim" diye cevap verdiği ortaya çıktı. Metehan Yurtoğlu'nun 'eşini öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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