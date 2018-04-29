Kuş bakışı

Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında dün Denizlispor ve Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor sahada büyük bir mücadele gösterdi. Ancak maç, Denizlispor'un 5-0'lık galibiyeti ile bitti. Karşılaşmada en çok konuşulan skor değil, bir taraftarın takımına duyduğu sevgiydi! Öyle ki ismi öğrenilemeyen bir Denizlispor taraftarı 1 yıl stada girememe cezası nedeniyle tribünde takımını destekleyemedi. Ancak çaresi de bitmedi! Keskin zekası ile vinç kiralayan taraftar, maçı stat dışından vincin sepetinde yani metrelerce yükseklikten izledi. Bu durum, sahadaki oyunculardan taraftarlara kadar herkesin ilgisini çekti. Polisin müdahalesi ile vinç kısa süre sonra indirildi. Taraftarın bu hareketi, sosyal medyanın da gündemindeydi...
Twitter yorumları:
● Başka ülkede yaşayamam.
● Şöyle sevilsek yeter.
● Adam psikopat çıkmış helal olsun.
● Sen nasıl bir kralsın ya...
Twitter yorumları:
● Başka ülkede yaşayamam.
● Şöyle sevilsek yeter.
● Adam psikopat çıkmış helal olsun.
● Sen nasıl bir kralsın ya...
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