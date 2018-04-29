Kalpleri engelli

Adana'da yürekleri sızlatan, 'Böyle ana baba olur mu?' dedirten bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ü. ile Bedriye K. (22) 6 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya yüzde 50 zihinsel engelli olarak gelen kız bebeklerine 'Ayşe' ismini verdi. Ancak şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, 2015 yılında evliliklerini bitirdi. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi. Anne Bedriye K. ise kız çocuğuna bakmakta güçlük çekti. Evladını L.U. isimli bir bakıcıya emanet etti. Aylık da bin lira para vereceğini söyledi. Ancak ne para verdi. Ne de evladını ziyarete gitti. L.U. ise kızın babasına ulaşıp engelli çocuğunun 1.5 aydır kendisinde olduğunu, eski eşinin para vereceğini söylediğini ancak vermediğini belirtti. Kızı almasını istedi. Baba da kızı almayacağını belirtip yurda vermesini istedi. Çaresiz kalan bakıcı ise Ayşe'yi alıp karakola gitti. L.U.'nun ifadesi alındıktan sonra durum çocuk şube müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler yüzde 50 zihinsel engelli olan, yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken kız çocuğunu alarak sevgi evlerine götürdü. Polislerin koluna giren minik yavru, polis otosuna doğru yürümeye başladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Annen nerede?" sorusuna "Anne gitti" diye cevap vermesi ise yürekleri dağladı. Küçük Ayşe sevgi evlerine teslim edilirken polisin ulaştığı anne ve baba hakkında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan işlem başlatıldı.
Bakıcı L.U., zihinsel engelli kıza bir süre baktı. Ancak anne sırra kadem basınca, kızın babasını aradı. Baba Ahmet Ü. de çocuğu istemediğini söyleyip telefonu kapattı. Çaresiz kalan bakıcı, soluğu emniyette aldı.
Bakıcı L.U., zihinsel engelli kıza bir süre baktı. Ancak anne sırra kadem basınca, kızın babasını aradı. Baba Ahmet Ü. de çocuğu istemediğini söyleyip telefonu kapattı. Çaresiz kalan bakıcı, soluğu emniyette aldı.
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