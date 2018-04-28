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'in 'İP'iyle kuyuya inilmez

’nun İP’e gönderdiği vekilleri Akşener istemedi. Ortada kalan 15 ’li, isyan etti

Kemal Beyin İPiyle kuyuya inilmez

Muhalefet partilerinin pazarlığı sonuç vermedi. Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım" dedi. Hülle için gönderilen 15 'li vekile de kapıyı gösterdi.

Bunu öğrenen , şoka girdi. 'Boynu Bükükler' adı takılan o vekiller ise CHP'lilere seslendi: Kimsenin yüzüne bakamıyoruz. 'in ipiyle kuyuya inilmezmiş!

Twitter yorumları:

Yazık, adamlar işsiz kaldı.
Hazır gezmeye çıkmışken SP'ye de bir uğrayın...
Oynamıyorum, ver misketlerimi!!!?
Aklıma niyeyse Emrah şarkısı geldi, Boynu Bükükler...
Böyle açaydım gollarımı, getme deyeydim.
Reis sizi yetiştirme yurduna alsın
Partim nerdeee...

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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