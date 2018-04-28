Muhalefet partilerinin pazarlığı sonuç vermedi. Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım" dedi. Hülle için gönderilen 15 CHP'li vekile de kapıyı gösterdi.



Bunu öğrenen Kılıçdaroğlu, şoka girdi. 'Boynu Bükükler' adı takılan o vekiller ise CHP'lilere seslendi: Kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Kemal Bey'in ipiyle kuyuya inilmezmiş!



Twitter yorumları:



Yazık, adamlar işsiz kaldı.

Hazır gezmeye çıkmışken SP'ye de bir uğrayın...

Oynamıyorum, ver misketlerimi!!!?

Aklıma niyeyse Emrah şarkısı geldi, Boynu Bükükler...

Böyle açaydım gollarımı, getme deyeydim.

Reis sizi yetiştirme yurduna alsın

Partim nerdeee...