Muhalefet partilerinin pazarlığı sonuç vermedi. Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım" dedi. Hülle için gönderilen 15 CHP'li vekile de kapıyı gösterdi.
Bunu öğrenen Kılıçdaroğlu, şoka girdi. 'Boynu Bükükler' adı takılan o vekiller ise CHP'lilere seslendi: Kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Kemal Bey'in ipiyle kuyuya inilmezmiş!
Twitter yorumları:
Yazık, adamlar işsiz kaldı.
Hazır gezmeye çıkmışken SP'ye de bir uğrayın...
Oynamıyorum, ver misketlerimi!!!?
Aklıma niyeyse Emrah şarkısı geldi, Boynu Bükükler...
Böyle açaydım gollarımı, getme deyeydim.
Reis sizi yetiştirme yurduna alsın
Partim nerdeee...
Kemal Bey'in 'İP'iyle kuyuya inilmez
Kılıçdaroğlu’nun İP’e gönderdiği vekilleri Akşener istemedi. Ortada kalan 15 CHP’li, isyan etti
Muhalefet partilerinin pazarlığı sonuç vermedi. Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım" dedi. Hülle için gönderilen 15 CHP'li vekile de kapıyı gösterdi.
Etiketler: Kemal Bey , meral akşener , CHP , Kılıçdaroğlu , IP , Kılıçdaroğlu , Erken seçim , ittifak
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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