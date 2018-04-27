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  1. Bay Kemal'in Gül'en aşkı

'den 'ye gönderilen 15 milletvekili yine istifa edecek

- ittifakı girişimi başarısız oldu. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili geri dönüyor.

Boynu bükükler CHPye geri dönüyor

Geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen -Kemal görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

RESTE REST
Buna göre iki lider gergin anlar yaşadı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ye verdiği 15 milletvekilinin diyetini Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini söyleyerek istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na rest çekerek yanıt verdi:

"20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım"

BOYNU BÜKÜKLER CHP'YE DÖNÜYOR
Kılıçdaroğlu'nun ani kararıyla 15 CHP'li milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Büyük şok yaşayan bu vekiller Meclis'te oluşturdukları grupla İYİ Parti'nin seçimlere kararlarından bağımsız olarak girebilmesi için destek verecekti. Fakat YSK, İYİ Parti'ye "olur" verince buna gerek kalmadı.

Şimdi Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rest çekmesiyle 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesi bekleniyor.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 09:13
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