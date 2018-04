Yıldırım: Bazı dost bildiğimiz ülkeler...

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Türkiye'nin 27 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Allianz İzmir Kampüsü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Açılış töreninde Başbakan Binali Yıldırım, bir hikaye anlatarak konuşmasına başladı. Siyasetçilerin konuşmayı çok sevdiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bizim sermayemiz konuşmak. Böyle görüldüğü gibi bir toplantıda açılışta konuşmalar başlamış. Konuşmacının biri çıkıp biri iniyor. Milletin de canı sıkılıyor, şu konuşmalar bitse de işimize baksak diyorlar. Bir türlü biteceği yok meydandakiler gitmeye başlıyor. Konuşmak için sırasını bekleyenler de tedirgin oluyor. Ne oluyor, insanlar gidiyor biz çıkacağız ne yapacağız diye. Birini anons edince, kürsüye çıkınca bakıyor bir kişi kalmış. Hepsi gitmiş. Çok bozuluyor. İyice de hazırlanmış. Çok güzel de konuşma notları var. İstifini bozmadan konuşmasını heyecanla tamamlıyor. Kürsüden iniyor, doğru karşıda oturan beyefendinin boynuna satılıyor, öpüyor. Oturan adam şaşkın, 'Kardeşim teşekkür ederim' diyor. 'Niye teşekkür ediyorsun' diyor. 'Neden etmeyeyim, herkes ben konuşmaya başlayınca çekti gitti, sen sonuna kadar ayrılmadın, beni dinledin' diyor. Birader teşekkür etmene gerek yok, senden sonraki konuşmacı benim diyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, Allianz kampüsünün modern ve güzel bir tesis olduğunu belirterek, "Çok güzel bir mekan yapmışlar, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İzmirimize iş, aş sağlayan herkesin başımız gözümüz üzerinde yeri var. Bu yatırım ülkemize, ekonomimize, sigortacılık hizmetlerimize hayırlı olsun. İstihdama, gelişmeye katkı sağlayan her girişimin arkasında olduk, olmaya devam edeceğiz. Her yapılan yatırım Türkiye için kalkınma refah demek. Allianz gurubu bölgesel istihdama da katkı sağlıyor. 16 yıldır olduğu gibi yatırımcılara verdiğimiz desteklerin b undan böyle artarak devam edeceğini bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.



"YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİ TESADÜF DEĞİL"

Küresel yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Çünkü Türkiye'de 15 yıldır istikrar ve güven var. Geçen İspanya'daydım ve yatırımcılar da Türkiye'ye yatırım için adeta can atıyor. Çünkü Türkiye jeopolitik konumu, coğrafyası ve hitap ettiği etrafındaki ülkeler bakımında cazip bir yer. Düşünün Türkiye'den 3,5 saat uçuşla 60 ülkeye varıyorsunuz. Bir buçuk milyar yıllık 30 trilyon dolar bir hasılanın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'ye yatırım sadece Türkiye değil Ortadoğu , Kafkaslara, Orta Asya ve Balkanlara yatırımdır. Allianz Gurubu güzel bir iş yapmış ve işini Türkiye'de büyütmeye karar vermiş. Sadece Türkiye değil bizim de şehrimiz güzel İzmir'de karar kılmış" dedi.



"SEÇİM MESELESİNİ GÜNDEMDEN ÇIKARMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Türkiye'de seçim kararı alınmasının gerekliliklerinden bahseden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyüme ile G20 ülkelerinin birincisi oldu. Bütün o değerlendirme kuruluşları ters köşe oldu. Türkiye 2018'de de büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim, istihdam ve ticaret olarak görüyor. Biz yenilikçi anlayışımız hiçbir şart altında arka plana atadan bugünlere geldik. Şimdi de toplumsal ve siyasal uzlaşıyı göstererek seçim kararı aldık. Aslında bir buçuk yıl daha seçim yapmayabilirdik. Ama seçim gönüllerden ağza gelince, laf sokağa gelince işi uzatmamak lazım: Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim, derhal seçim söylemlerini devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşamaya başlayınca herkes vites küçültür, bekler. Bundan ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. İnşallah 24 Haziran'da sandığa gideceğiz, demokratik hakkımızı kullanacağız. Bu seçimin bir yeniliği var. İlk defa değişen Anayasamıza göre iktidar sandıkta seçmen tarafından belli ediliyor. Önceki dönemlerde vekiller seçilir ama ülkenin kimin yöneteceğine karar vermezdi. Aklındaki seçtiği Ankara'ya gidince iktidar olmadığını görünce hayal kırkılığına uğrardı. Şimdi işi kaynağında hallediyor. İşte bu demokrasinin en olgun şeklidir. Demokrasinin doğrudan vatandaş eliyle ülke yönetimine taşınmasıdır."

Sigortacılığın yavaş yavaş Türkiye'de geliştiğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Neden yavaş yavaş diyorum. Çünkü sigortacılık konusunda bizim batı toplumlarına göre farklı düşüncelerimiz var. Biz 'Allah Kerim, bir şey olmaz' deriz. Yolumuza devam ederiz. Sigortacılık deyip geçmeyin, bu bir planlama işidir. Bin bir zahmetle parayla bir şey alıyorsunuz bir şey gelirse başına toparlayamıyorsunuz. Ama sigorta olunca havaya boşuna verilen para gibi gelebilir. Keşke hiç ihtiyaç olmasa, ama ihtiyaç olunca keyfiniz kaçmaz. Bu yatırım Türk Alman dostluğun da kadim bir göstergesidir" dedi.

Başbakan Yıldırım, son 15 yılda Türkiye'nin 191 milyar doğrudan yatırım aldığını, bu rakamın 2002 yılından önceki 15 yılda 14 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin boşu boşuna durup dururken 3 kat büyümediğini ve böyle yatırımlarla büyüdüğünü söyledi.



"GÖZ DİKENLERİN GÖZÜNÜ ÇIKARMAYI BİLİRİZ"

Bugün Türkiye'yi bölmeye çalışanlara gereken dersi hem içeride hem dışarıda verdiklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bazı dost bildiğimiz ülkeler, Suriye ırak sınır boyunca terör çemberi oluşturmaya çalışıyor. Ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı ile Zeytindalı ile onların bu çemberini kırdık, hayallerini yerle bir ettik. Biz kimsenin düşmanı değiliz, ama bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza, 81 milyon kardeşimizin kardeşliğine göz dikenlerin gözünü de çıkarmayı biliriz. Bu ülkenin bu günlere gelmesinde canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.