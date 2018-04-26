Her şey dahil ittifak

Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı! Ancak ana muhalefet çatırdadı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Meral Akşener'le toplantı yaptı! Akşener, "İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi. Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki derin trafiğin temasları da ortaya çıktı. CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili pazarlığın tıpkı 1977'de Güneş Motel skandalında olduğu gibi İstanbul'da bir otelde yapıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeşilköy'deki 5 yıldızlı otelde bir araya gelen Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesi için görüştükleri açıklandı. HDP'de ise işler karıştı. İngiliz Reuters ajansına bilgi veren bir HDP'li yetkili, "Adayımız Demirtaş" dedi.
Nazif KARAMAN/ERHAN ÖZTÜRK
Nazif KARAMAN/ERHAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.