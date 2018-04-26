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Geleceğe yatırım

Geleceğe yatırım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı , 'da GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Tohum toprağa emanettir her ikisi de milli servetimizdir. Bir ülkenin tohum ihtiyacını kendi kendine karşılayabilmesi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Yedi düvelin gözü üzerimizdeyken biz her konuda birlik olup bu vatanı bereketli bir barış yurduna çevirmeliyiz."
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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