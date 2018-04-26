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Anaastasya!

Rus oligark ve siyasetçilere kuran Anastasya, Tayland’da kelepçelendi. ’ye iltica etmek istedi. Ancak ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağı bildirildi.

Anaastasya!
Belaruslu seks işçisi Anastasya Vaşukeviç, siyasi kriz çıkardı. Rusya'da casusluk yaptı. "Bal tuzağıyla" iktidar yanlısı bazı oligark ve siyasetçileri baştan çıkaran Anastasya, kritik bilgilere ulaştı. Söz konusu isim, fuhuş yapmak suçundan Tayland'da tutuklandı. Vaşukeviç, 'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı konusunda kritik bilgilere sahip olduğunu söyleyerek 'ye, "Beni buradan kurtarın, itirafçı olayım" mesajını yolladı. Ancak Rus eskortun kurtuluş hayalleri yıkıldı. ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, 'in ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini açıkladı.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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