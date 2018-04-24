Biri baltayla diğeri bıçakla

Samsun'da dün bir çay ocağında yaşanan baltalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tüyler ürperten olay Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, para isteme meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada, çay ocağına giden Hasan B. (48) işyeri sahibi sahibi Şerafettin İ. ile tartıştı. Daha sonra baltasını çıkardı. Şerafettin İ.'ye (49) hunharca saldırmaya başladı. Kafasından yaralanan Şerafettin İ. de kendisine saldıran Hasan B.'yi bıçakladı. Çevredekiler ise polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılardan Şerafettin İ.'yi özel hastaneye, Hasan B.'yi ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İkilinin tedavi altına alındıkları açıklandı. Yaralıların ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çay ocağının sahibi Şerafettin İ., başından yaralandı. Kendisine saldıran Hasan B.'yi de bıçakladı.
Sol kolundan yaralanan baltalı saldırgan da tedavi altına alındı.
Çay ocağının sahibi Şerafettin İ., başından yaralandı. Kendisine saldıran Hasan B.'yi de bıçakladı.
Sol kolundan yaralanan baltalı saldırgan da tedavi altına alındı.
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