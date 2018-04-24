Bayramı göremedi

Annesi rejim terörüne, kızı trafik terörüne kurban gitti. Olay Kayseri'de meydana geldi. Suriye'nin Halep Kenti'nde yaşayan Abdulhay Massani, eşi Lamis Aise'yi 5 yıl önce rejim bombardımanında kaybetti. Bunun üzerine kızı Safa'yı hayatta tutabilmek için Türkiye'ye sığınan baba Kayseri'ye yerleşti. Önceki gün cips almak için bakkala giden Safa, yolun karşısına geçerken, hızla geldiği iddia edilen Bekir Fedakar'ın kullandığı cipin altında kaldı. O sırada yoldan geçen bir doktor suni teneffüs ve kalp masajı yaparak, kalbi duran küçük kızı kurtarmaya çalıştı. Kalabalığı gören baba Abdulhay Massani, yerde kanlar içinde yatanın kızı olduğunu fark edince sinir krizi geçirdi. Safa, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Acılı baba, "Kızım ilk defa çocuk bayramı yaşayacaktı. 23 Nisan'ı heyecanla bayramı bekliyordu. Ona bayramı görmek bile nasip olmadı" dedi.
8 yaşındaki Suriyeli kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.
Ali ALTUNDAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK-Hüseyin CUMALI
8 yaşındaki Suriyeli kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.
Ali ALTUNDAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK-Hüseyin CUMALI
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