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Bayramı göremedi

’de li küçük kız, trafik terörüne kurban gitti. ’ı göremedi. Annesinin de 5 yıl önce rejim güçlerinin bombalaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

Bayramı göremedi
Annesi rejim terörüne, kızı trafik terörüne kurban gitti. Olay 'de meydana geldi. 'nin Halep Kenti'nde yaşayan Abdulhay Massani, eşi Lamis Aise'yi 5 yıl önce rejim bombardımanında kaybetti. Bunun üzerine kızı Safa'yı hayatta tutabilmek için 'ye sığınan baba Kayseri'ye yerleşti. Önceki gün cips almak için bakkala giden Safa, yolun karşısına geçerken, hızla geldiği iddia edilen Bekir Fedakar'ın kullandığı cipin altında kaldı. O sırada yoldan geçen bir doktor suni teneffüs ve kalp masajı yaparak, kalbi duran küçük kızı kurtarmaya çalıştı. Kalabalığı gören baba Abdulhay Massani, yerde kanlar içinde yatanın kızı olduğunu fark edince sinir krizi geçirdi. Safa, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Acılı baba, "Kızım ilk defa çocuk bayramı yaşayacaktı. 23 Nisan'ı heyecanla bayramı bekliyordu. Ona bayramı görmek bile nasip olmadı" dedi.




8 yaşındaki Suriyeli kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar da gözyaşlarını tutamadı.

Ali ALTUNDAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK-Hüseyin CUMALI
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