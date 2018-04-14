Zirvede tek başına

Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan proje, Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelmiş, 2016 yılının Mart ayında temel atılmıştı. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlandı. 16 parçadan oluşan 165 metre boyundaki anten montajında ise sona yaklaşıldı. 1400 tonluk anten montajı yaklaşık bir hafta sonra bitecek. Daha sonra kulenin cephesi kaplanmaya başlanacak. Avrupa'nın en yüksek kulesi unvanına sahip olacak Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 365 metre olacak. Kulenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 595 metreyi bulacak.
İnşaatının bitiş tarihi ise 2018 yılının sonları olarak tahmin ediliyor. Çamlıca Kulesi'nin 175 ve 180'inci metreleri restoran, 148 ve 153'ncü metreleri ise seyir terası olarak hizmet verecek. Türk mühendisleri ve işçilerinin büyük özveriyle inşaatında çalıştığı Çamlıca Kulesi'nin proje müdürlüğünü 30 yaşındaki genç mühendis Özgen Bölük yürütüyor. Bölük şunları söyledi: "Yaptığımız işin dünyada eşi benzeri yok. Burada dikey bir yapılanma olduğu için dar bir alanda profesyonel bir ekiple çalışıyoruz."
Uğur YILDIRIM
İnşaatının bitiş tarihi ise 2018 yılının sonları olarak tahmin ediliyor. Çamlıca Kulesi'nin 175 ve 180'inci metreleri restoran, 148 ve 153'ncü metreleri ise seyir terası olarak hizmet verecek. Türk mühendisleri ve işçilerinin büyük özveriyle inşaatında çalıştığı Çamlıca Kulesi'nin proje müdürlüğünü 30 yaşındaki genç mühendis Özgen Bölük yürütüyor. Bölük şunları söyledi: "Yaptığımız işin dünyada eşi benzeri yok. Burada dikey bir yapılanma olduğu için dar bir alanda profesyonel bir ekiple çalışıyoruz."
Uğur YILDIRIM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.