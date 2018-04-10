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için karar zamanı!

Rektör için karar zamanı!
Yükseköğretim Kurulu () 'de geçen hafta araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen katliamı masaya yatırdı. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu kapsamda 'ne gönderilerek olayla ilgili inceleme yapan denetçinin raporu Genel Kurul üyelerine sunulacak. Genel Kurul üyeleri, Prof. Hasan Gönen'i de dinleyerek iddialarla ilgili savunmasını alacak.


Safure CANTÜRK
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