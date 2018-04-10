Rektör için karar zamanı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eskişehir'de geçen hafta araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen katliamı masaya yatırdı. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu kapsamda Osmangazi Üniversitesi'ne gönderilerek olayla ilgili inceleme yapan denetçinin raporu Genel Kurul üyelerine sunulacak. Genel Kurul üyeleri, Rektör Prof. Hasan Gönen'i de dinleyerek iddialarla ilgili savunmasını alacak.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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