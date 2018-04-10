Cumhurbaşkanı Erdoğan 'süper teşvik paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 135 milyar liralık tarihi yatırım için start verdi. Yaklaşık 134 bin kişiye istihdam yaratacak 23 projenin sahibi 19 firmaya teşvik belgelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çırpıda 135 milyarlık yatırım ortaya çıktı. Yatırımcıların başımız gözümüz üzerinde yeri var. Her şey onlara açık. Yeter ki bize güvensinler, inansınlar. Elini taşın altına koyan iş dünyası temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız, kimseye de eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111'i doğrudan, 134 bin istihdam ortaya çıkacağını belirten Erdoğan, "Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız" diye konuştu.
'15 YILDA TARİH YAZDIK'
Ekonomide son 15 yıldaki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu noktaların altını çizdi:
15 yılda milli geliri 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkararak, ülkeyi 3.5 kattan fazla büyüttük.
2003-2017 arasında ortalama büyüme yüzde 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 7.4'lük büyüme oranıyla ortalamanın üzerine çıktık.
Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002 yılında yüzde 25 iken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 30.5 düzeyine çıktı.
2005'te 19 milyon 600 bin olan çalışan sayımız, 2017'de 28 milyon 200 bine yükseldi.
İhracatımızı yıllık 36 milyar dolardan, Mart itibariyle 160 milyara çıkarmış olmamız da tarihi bir başarıya işaret ediyor.
Kamu borçlarının milli gelire oranı 2000 yılında yüzde 60 düzeyindeyken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 8.5'in altına düştü.
2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 87 milyar lirası faiz, 52 milyar lirası ana para olmak üzere 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılındaysa 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye, 86 milyar lirası faiz, 57 milyar lirası ana para olmak üzere toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi.
KİMLER ALACAK
BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.
ÖZEL SEKTÖRLE KALKINIYORUZ
Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gidildiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de bir yılda yapılan yatırımın bir biriminin devlet, sekiz katının ise özel sektör tarafından yapıldığını dile getirdi. Yıldırım, "Törenini icra ettiğimiz bu teşvik sistemi sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir" diye konuştu.
SÜPER TEŞVİK
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.
'15 YILDA TARİH YAZDIK'
Ekonomide son 15 yıldaki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu noktaların altını çizdi:
15 yılda milli geliri 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkararak, ülkeyi 3.5 kattan fazla büyüttük.
2003-2017 arasında ortalama büyüme yüzde 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 7.4'lük büyüme oranıyla ortalamanın üzerine çıktık.
Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002 yılında yüzde 25 iken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 30.5 düzeyine çıktı.
2005'te 19 milyon 600 bin olan çalışan sayımız, 2017'de 28 milyon 200 bine yükseldi.
İhracatımızı yıllık 36 milyar dolardan, Mart itibariyle 160 milyara çıkarmış olmamız da tarihi bir başarıya işaret ediyor.
Kamu borçlarının milli gelire oranı 2000 yılında yüzde 60 düzeyindeyken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 8.5'in altına düştü.
2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 87 milyar lirası faiz, 52 milyar lirası ana para olmak üzere 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılındaysa 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye, 86 milyar lirası faiz, 57 milyar lirası ana para olmak üzere toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi.
KİMLER ALACAK
BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.
ÖZEL SEKTÖRLE KALKINIYORUZ
Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gidildiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de bir yılda yapılan yatırımın bir biriminin devlet, sekiz katının ise özel sektör tarafından yapıldığını dile getirdi. Yıldırım, "Törenini icra ettiğimiz bu teşvik sistemi sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir" diye konuştu.
SÜPER TEŞVİK
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.
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