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pozu!

poz veren K., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Fotoğrafını çeken arkadaşı ’ı göğsünden vurdu

Cinayet pozu!
Akılalmaz olay Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Tınazlı köyünde yaşandı. Gökalp Lisesi ücüncü sınıf öğrencisi Haluk K., (17) çok sevdiği iki arkadaşını hafta sonu evine çağırdı. Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler, cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı. K. bu sırada evdeki pombalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi. poz veren genç, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Polat, kanlar içinde yere yığıldı. Haluk K., olayın şokunu atlatıp 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar Haluk K. ve diğer arkadaşı, Polat'ın kanını durdurmak için tampon yaptı. Gelen sağlık ekibi durumu ağır olan Polat'ı hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haluk K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Zafer Polat dün son yolculuğuna uğurlandı. Adliyeye sevk edilen Haluk K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Zafer Polat)
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